Аеропорт "Бориспіль" спростив пасажирам вхід у термінал D

Із входів у термінал прибрали рамки й інтроскопи, що стояли там із 2014 року.

В аеропорту "Бориспіль" прибрали рамки металодетекторів та інтроскопи на вході в термінал D. Причиною цього назване бажання зменшити черги.

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Тепер на вході перевіряють тільки паспорти та квитки (посадочні талони), оскільки, згідно з карантинними нормами, в будівлю терміналу можуть входити тільки пасажири.

"Ми прислухаємося до коментарів і побажань наших гостей. Тому сьогодні прибрали пункти контролю і зробили простішою процедуру входу в термінал, при цьому не знизивши рівень безпеки", — підкреслив новий гендиректор "Борисполя" Олексій Дубревський.

Одночасно аеропорт зробив цілодобовою роботу всіх входів. Раніше частина входів закривалися в період із 20:00 до 08:00.

Рамки й інтроскопи (рентген-апарати) зʼявилися на всіх входах у всі термінали "Борисполя" в 2014 році, пише галузеве видання avianews. Через нову перевірку при вході виникали черги, стояти в яких у години пік доводилося по 15-20 хвилин.

У "Борисполі" наголосили, що контроль пасажирів на авіаційну безпеку перед посадкою в літак залишився. Люди як і раніше будуть проходити через металодетектори, а їхній багаж — перевірятиметься за допомогою рентген-установок.

Нагадаємо, місяць тому в "Борисполі" відкрили всі входи в термінал D. До цього були відкриті тільки три входи з наявних пʼяти.

Термінал D зараз єдиний обслуговує пасажирів в аеропорту "Бориспіль".

23 червня розпочався ремонт автомобільної траси, що веде з Києва до Борисполя. До кінця літа будуть відкриті для руху тільки чотири смуги з восьми.