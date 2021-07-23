Аэропорт "Борисполь" упростил пассажирам вход в терминал D

Со входов в терминал убрали рамки и интроскопы, стоявшие там с 2014 года.

В аэропорту "Борисполь" убрали рамки металлодетекторов и интроскопы на входе в терминал D. Причиной этого названо желание уменьшить очереди.

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Теперь на входе проверяют только паспорта и билеты (посадочные талоны), поскольку, согласно карантинным нормам, в здание терминала могут входить только пассажиры.

"Мы прислушиваемся к комментариям и пожеланиям наших гостей. Поэтому сегодня убрали пункты контроля и сделали проще процедуру входа в терминал, при этом не снизив уровень безопасности", – подчеркнул новый гендиректор "Борисполя" Алексей Дубревский.

Одновременно аэропорт сделал круглосуточной работу всех входов. Ранее часть входов закрывались в период с 20:00 до 08:00.

Рамки и интроскопы (рентген-аппараты) появились на всех входах во все терминалы "Борисполя" в 2014 году, пишет отраслевое издание avianews. Из-за новой проверки при входе возникали очереди, стоять в которых в часы пик приходилось по 15-20 минут.

В "Борисполе" подчеркнули, что контроль пассажиров на авиационную безопасность перед посадкой в самолет остался. Люди по-прежнему будут проходить через металлодетекторы, а их багаж – проверяться с помощью рентген-установок.

Напомним, месяц назад в "Борисполе" открыли все входы в терминал D. До этого были открыты только три входа из имеющихся пяти.

Терминал D сейчас единственный обслуживает пассажиров в аэропорту "Борисполь".

23 июня начался ремонт автомобильной трассы, ведущей из Киева в Борисполь. До конца лета будут открыты для движения только четыре полосы из восьми.