Букви замість балів: Міносвіти змінило правила оцінювання учнів 1-4 класів

Оцінки будуть приховувати від сторонніх з метою конфіденційності. А реальні результати зможуть дізнатися їхні батьки або самі учні.

Міністерство науки та освіти України вводить вербальне і рівневе оцінювання учнів 1-4 класів установ загальної середньої освіти, йдеться на сайті профільного відомства.

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У Міністерстві зазначають, що були затверджені методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів, а на заміну узагальненій бальній оцінці впроваджують вербальну оцінку окремих результатів навчання учня/учениці, яка також може сказати про рівень результату навчання.

Міносвіти вводяться поняття "вербальної оцінки" (оціночне судження) і "рівневої оцінки" (оціночне судження із зазначенням рівня результату). Нові види оцінок викладачі можуть висловлювати як усно, так і письмово. Рівень результату навчання рекомендується визначати з урахуванням динаміки його досягнення і позначати буквами — "початковий" (П), "середній" (С), "достатній" (Д), "високий" (В).

Результати оцінки особистісних досягнень учнів у 1-4 класах у профільному міністерстві рекомендують висловлювати вербальною оцінкою, об'єктивних результатів навчання в 1-2 класах — вербальною оцінкою, у 3-4 класах — або вербальною, або рівневою оцінкою (вирішує саме навчальний заклад — ред. ).

"У рекомендаціях зазначається, що оцінка є конфіденційною інформацією, доступною тільки для учня/учениці і його/її батьків (або осіб, які їх замінюють)", — додали в Міносвіти.

Отримання даних і формулювання суджень про результати навчання учнів 1-4 класів здійснюють в процесі формування оцінювання, за допомогою якого викладачі можуть відстежувати особистісний розвиток учнів і оволодіння навчальним досвідом. Також ці відомості можуть використовувати в процесі підсумкового оцінювання, коли співвідносяться навчальні досягнення учнів з обов'язковими/очікуваними результатами навчання, визначеними Держстандартом або освітньою програмою.

У Міністерстві освіти закликають вести формувальні оцінювання з перших днів навчання в школі, а підсумковим оцінюванням підбивають результати успішності за календарний рік. У ході такого виду оцінювання викладачам рекомендують зіставляти навчальні досягнення учнів з очікуваними результатами навчання, визначеними в освітніх програмах установ з урахуванням орієнтовної рамки оцінювання.

Раніше Фокус повідомляв, що Міносвіти змінило правила прийому до перших класів. Через пандемію COVID-19 Міністерство освіти заборонило під час прийому дітей до перших класів проводити різні вступні конкурси.

Також Фокус розповідав, що в Києві близько сотні шкіл можуть втратити директорів через рішення міськради. Депутати хочуть призначати в школи "своїх" людей для завоювання більшого електорату, і з 1 липня 2021 року 109 шкіл у Києві залишилися без директорів, яким не продовжили контракти і не знайшли заміну.