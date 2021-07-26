Буквы вместо баллов: Минобразования изменило правила оценивания учеников 1-4 классов

Оценки будут скрывать от посторонних с целью конфиденциальности. А реальные результаты смогут узнать их родители или сами учащиеся.

Министерство науки и образования Украины вводит вербальное и уровневое оценивание учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, говорится на сайте профильного ведомства.

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В Министерстве отмечают, что были утверждены методические рекомендации относительно оценивания результатов обучения учащихся 1-4 классов, а на замену обобщенной балльной оценке внедряют вербальную оценку отдельных результатов обучения ученика/ученицы, которая также может сказать об уровне результата обучения.

Минобразования вводятся понятие "вербальной оценки" (оценочное суждение) и "уровневой оценки" (оценочное суждение с указанием уровня результата). Новые виды оценок преподаватели могут выражать как устно, так и письменно. Уровень результата обучения рекомендуется определять с учетом динамики его достижения и обозначать буквами – "начальный" (Н), "средний" (С), "достаточный" (Д), "высокий" (В).

Результаты оценки личностных достижений учащихся в 1-4 классах в профильном министерстве рекомендуют выражать вербальной оценкой, объективных результатов обучения в 1-2 классах – вербальной оценкой, в 3-4 классах – или вербальной, или уровневой оценкой (решает самое учебное заведение — ред.).

"В рекомендациях отмечается, что оценка является конфиденциальной информацией, доступной только для ученика / ученицы и его / ее родителей (или лиц, их заменяющих)", — добавили в Минобразования.

Получение данных и формулировку суждений о результатах обучения учащихся 1-4 классов осуществляют в процессе формирующего оценивания, с помощью которого преподаватели могут отслеживать личностное развитие учащихся и овладение учебного опыта. Также эти сведения могут использовать в процессе итогового оценивания, когда соотносятся учебные достижения учащихся с обязательными/ожидаемыми результатами обучения, определенными Госстандартом или образовательной программой.

В Министерстве образования призывают вести формирующие оценивание с первых дней обучения в школе, а итоговым оцениванием подбивают результаты успеваемости за календарный год. В ходе такого вида оценивания преподавателям рекомендуют сопоставлять учебные достижения учащихся с ожидаемыми результатами обучения, определенными в образовательных программах учреждений с учетом ориентировочной рамки оценивания.

Ранее Фокус сообщал, что Минобразования изменило правила приема в первые классы. Из-за панедмии COVID-19 министерство образования запретило во время приема детей в первые классы проводить различные вступительные конкурсы.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве около сотни школ могут лишиться директоров из-за решения горсовета. Депутаты хотят назначать в школы "своих" людей для завоевания большего электората, и с 1 июля 2021 года 109 школ в Киеве остались без директоров, которым не продлили контракты и не нашли замену.