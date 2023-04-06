Дети в школах ЕС получают оценки по другой системе: как они будут засчитываться в Украине?

В Украине нет единого реестра школьников, поэтому понять, сколько детей сейчас учатся за границей, невозможно. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев прогнозирует, что их реинтеграция в образовательную систему Украины по возвращении может стать проблематичной, потому что пока никто не знает, как учитывать их оценки из иностранных учебных заведений.

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По данным Европейского союза, по состоянию на 4 апреля в школьные системы стран ЕС интегрировались 775 тыс. украинских детей. Вне этой статистики остаются школьники из Украины в Великобритании, США, Канаде и т.д. Кроме того, часть детей продолжают учиться в украинских школах дистанционно. Общее количество несовершеннолетних украинцев, которые сегодня учатся за границей, никто не называет.

Как объясняет образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, проблема в том, что в Украине до сих пор нет единого реестра детей школьного возраста.

"С таким реестром у нас были бы полные данные, где сейчас находится ребенок, в каком заведении он учится", — подчеркивает чиновник.

Сергей Горбачев

В интервью "Суспільному", которое вышло 5 апреля, вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров рассказал, что в ближайшее время реестр учащихся в Украине все же должен появиться.

"Мы работаем над услугой образовательных документов в "Дії". Это мы точно запустим. Но важно, что сейчас строится фундаментальная информационная система, в которой будет реестр и школьников, и учителей, и школ. После этого мы избавимся от лишней бюрократии", — подчеркнул он.

По его словам, этот вопрос должен быть решен до конца 2023 года.

Сегодня никто не может назвать корректное количество детей, выехавших и обучающихся за границей

До тех пор Украина, говоря о детях за границей, оперирует приблизительными данными.

Возвращение домой: реинтеграция детей

В интервью Фокусу экономический эксперт Алексей Кущ предположил, что украинские дети станут главной причиной, почему родители не захотят возвращаться в Украину.

"Социальная адаптация детей будет тем якорем, который сможет поощрить украинцев оставаться в Европе, даже если бы они сами и хотели вернуться в Украину. Но дети будут ходить в нормальные школы, у них появятся новые друзья, и родители будут подстраиваться под это", — считает Кущ. .

Страны ЕС заинтересованы в том, чтобы решить свои демографические проблемы за счет украинских мигрантов Фото: Getty Images

Однако образовательный омбудсмен не разделяет это мнение.

"Я опираюсь на результаты опросов, свидетельствующих, что большинство (около 70%) украинцев планируют вернуться домой. Да, ребенок действительно может быть одним из якорных факторов в этом вопросе, но есть и другие моменты, которые также будут влиять на окончательное решение наших граждан за границей. К примеру, возможность сохранять связи с родными и друзьями, возможность зарабатывать именно здесь", — уверен Горбачев.

При этом он соглашается, что у стран ЕС, для которых сегодня крайне актуален вопрос старения населения, может быть соблазн решить свои демографические проблемы за счет украинцев.

"Именно поэтому нам в Украине крайне важно делать все возможное, чтобы наши граждане чувствовали свою связь с Родиной, чтобы дети не потеряли связь с украинским образованием. И мы видим, что большое количество родителей озабочены тем, чтобы их дети получили украинский документ об образовании", — говорит собеседник Фокуса.

Одним из важных вопросов является создание укрытия в каждой украинской школе Фото: strana.ua

В то же время, как отмечает образовательный омбудсмен, в Украине сегодня нет стратегического планирования возвращения граждан домой после нашей победы. Горбачев приводит конкретные примеры того, что должно делаться уже сейчас, чтобы учащиеся могли спокойно вернуться к учебе в украинских школах:

Национальная программа исследования и компенсации образовательных потерь. "Наши дети много потеряли, но мы не понимаем, что именно и в каком объеме. Это похоже на пострадавший при пожаре дом: вы видите его снаружи, но пока не зайдете внутрь, не будете знать, что уцелело, а что повреждено ", – объясняет он.

"Наши дети много потеряли, но мы не понимаем, что именно и в каком объеме. Это похоже на пострадавший при пожаре дом: вы видите его снаружи, но пока не зайдете внутрь, не будете знать, что уцелело, а что повреждено ", – объясняет он. Обустройство укрытий. "До сих пор в Украине нет проектов укрытий, нет государственных строительных норм (ДБН) обустройства укрытий в учебных заведениях. А без ДБН, без технических условий практически невозможно получить финансирование из бюджета на их обустройство", — комментирует образовательный омбудсмен.

"До сих пор в Украине нет проектов укрытий, нет государственных строительных норм (ДБН) обустройства укрытий в учебных заведениях. А без ДБН, без технических условий практически невозможно получить финансирование из бюджета на их обустройство", — комментирует образовательный омбудсмен. Система, которая позволит учитывать оценки иностранных школ, где сейчас учатся украинские дети, выехавшие из-за военной агрессии РФ.

"Шкарлет [предыдущий министр образования Сергей Шкарлет] говорил, что с возвращением детей не будет проблем, потому что все оценки будут засчитаны. Но учителя, директора школ задавали ему абсолютно корректные и конкретные вопросы: например, в школе за рубежом у ребенка был интегрированный курс "Науки", в который входят география, биология, физика и т.д., и как разделить эту одну оценку по разным предметам по украинскому образовательному стандарту и украинским нормам оценивания? Однако в Украине пока нет понимания этого", — говорит Горбачев.

Одним из вариантов, как можно решить вопрос с учетом оценок, мог бы быть аналог Болонской системы, действующей в высшем образовании.

"Она позволяет сопоставить результаты получения образования в разных странах по единым критериям и единым стандартам. Если бы такая же система была в среднем образовании, у нас не было бы хлопот", — уточняет образовательный омбудсмен.

Какой бы вариант ни выбрали для решения этого вопроса, этим нужно заниматься именно сейчас, потому что когда украинские дети массово начнут возвращаться домой, времени на это уже не будет.

Напомним, в центральной библиотеке Киевского политехнического института им. Сикорского хотят построить первое в Украине "умное" укрытие — Smart Shelter CLUST Space. Фокус сходил на презентацию проекта и узнал, откуда организаторы берут деньги на строительство и как планируют оборудовать бомбоубежище для студентов.