В Одесі знайшли повішеним поліцейського з Ізмаїла, який зник з $300 тисячами (фото)

Тіло Івана Митькина виявили в Дендропарку Перемоги в Одесі. Поліція не виключає версію вбивства колеги.

Тимчасовий в.о. заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла Іван Митькин, який напередодні зник з позиченими $300 тисячами, знайдений мертвим, повідомляє пресслужба патрульної поліції Одеської області.

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Правоохоронці почали службове розслідування після публікацій у ЗМІ про можливі неправомірні дії топ-поліцейського Івана Митькина.

У пресслужбі підтвердили, що 26 липня на території Дендропарку Перемоги в Одесі зниклий Іван Митькин знайдений мертвим.

"Попередня кваліфікація події — самогубство. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, деталі події встановлюються", — говориться в повідомленні.

За даними видання Думська, старшого лейтенанта поліції Івана Митькина знайшли під деревом з петлею на шиї. Джерела журналістів стверджують, що поліція не відкидає версію вбивства тимчасово в.о. начальника патрульної поліції Ізмаїла.

Іван Митькин був одружений, виховував двох синів, один з яких народився кілька місяців тому.

Думська, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що Іван Митькин зник вранці 24 липня. Незадовго до зникнення він привіз дружину додому до матері, яка проживає в Одесі, після чого сказав, що повинен піти у справах. З тих пір про його місцеперебування нічого не було відомо.

Перед зникненням замісник начальника патрульної поліції Ізмаїла Іван Митькин позичив у колег близько 300 тисяч доларів на "закупівлю врожаю зернових" і не поспішав повертати їм гроші.

Telegram-канали "Одеса Info" і "Х ** вая Одеса" опублікували фотографії з повішеним тимчасово в. о. поліції Ізмаїла Іваном Митькиним. Журналісти стверджують, що зниклий поліцейський, знайдений з петлею на шиї, був зі зв'язаними руками.

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[ + – ] Іван Митькин [ + – ] Іван Митькин [ + – ] Іван Митькин

Раніше Фокус повідомляв, що топ-поліцейський з Ізмаїла обікрав колег на $300 тис. і зник разом з пістолетом. У п'ятницю ввечері Митькин поїхав на вихідні до родини в Одесу, а в суботу, 24 липня, дізнавшись, що його розшукують, перестав виходити на зв'язок і пішов із соцмереж. Колеги припускають, що на такий вчинок Івана Митькина могла підштовхнути ігрова залежність.

Також Фокус розповідав, що поліцейський заявив про побиття начальством у Дніпрі. За словами правоохоронця, він збирався зафіксувати порушення і повідомити про них президенту і міністру МВС, за що і постраждав.