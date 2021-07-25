Топ-поліцейський з Ізмаїлу обікрав колег на $ 300 тис. І пропав разом з пістолетом

Причиною того, що сталося, могла стати ігрова залежність поліцейського.

Замначальника управління патрульної поліції міста Ізмаїлу Одеської області Іван Митькин зник при дивних обставинах і перестав виходити на зв'язок, повідомляють одеські ЗМІ.

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Як припускають в прокуратурі, причиною зникнення поліцейського є великий борг. Він взяв у своїх товаришів по службі та інших людей сукупно близько 300 тисяч доларів, нібито на закупівлю врожаю зернових і його перепродаж. Коли кредитори цікавилися долею грошей, Митькин їх "годував сніданками".

У четвер, 22 липня, стало відомо, що квартиру, яку Митькин знімав зі своїми колегами, обікрали. Патрульні, повернувшись зі зміни, виявили відчинені двері, безлад всередині, а також недорахувалися великої суми грошей. Пропав і травматичний пістолет, який належав одному з поліцейських.

Про те, що трапилося, було повідомлено на "102", і поліцейські почали займатися пошуками. Незабаром з'ясувалося, що замок квартири не розкривався, а був відкритий ключем. На записі з камери відеоспостереження видно, як чоловік, схожий на Митькина, приблизно в той час, коли була здійснена крадіжка, заходить в під'їзд будинку, а потім швидко їде.

У п'ятницю ввечері Митькин поїхав на вихідні до родини в Одесу, а в суботу, 24 липня, дізнавшись, що його розшукують, перестав виходити на зв'язок і пішов з соцмереж.

За попередньою версією, причиною його поведінки могла стати ігрова залежність.

Іван Митькин в грудні 2019 року було був прикомандирований з Одеси на посаду заступника начальника Відділу організації несення служби в Ізмаїлі Управління патрульної поліції. Він одружений, має двох синів, один з яких народився два місяці тому.

Нагадаємо, патрульний Максим Калиняк звинуватив начальство в побитті прямо біля Управління поліції в Днепропетровсской області. Він розповів подробиці у відеоролику.

У Києві затримали поліцейського, який нібито вимагав хабара за роботу на карантині. За версією слідства, "дозвіл" обходилося підприємцям в суму від 5 тисяч до 20 тисяч гривень на тиждень.