Топ-полицейский из Измаила обокрал коллег на $300 тыс. и пропал вместе с пистолетом

Причиной случившегося могла стать игровая зависимость полицейского.

Замначальника управления патрульной полиции города Измаила Одесской области Иван Митькин исчез при странных обстоятельствах и перестал выходить на связь, сообщают одесские СМИ.

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Как предполагают в прокуратуре, причиной исчезновения полицейского является большой долг. Он взял у своих сослуживцев и других людей совокупно около 300 тысяч долларов, якобы на закупку урожая зерновых и его перепродажу. Когда кредиторы интересовались судьбой денег, Митькин их "кормил завтраками".

В четверг, 22 июля, стало известно, что квартиру, которую Митькин снимал со своими коллегами, обворовали. Патрульные, вернувшись со смены, обнаружили открытую дверь, беспорядок внутри, а также недосчитались крупной суммы денег. Пропал и травматический пистолет, который принадлежал одному из полицейских.

О случившемся было сообщено на "102", и полицейские начали заниматься поисками. Вскоре выяснилось, что замок квартиры не вскрывался, а был открыт ключом. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как человек, похожий на Митькина, примерно в то время, когда была совершена кража, заходит в подъезд дома, а затем быстро уезжает.

В пятницу вечером Митькин уехал на выходные к семье в Одессу, а в субботу, 24 июля, узнав, что его разыскивают, перестал выходить на связь и удалился из соцсетей.

По предварительной версии, причиной его поведения могла стать игровая зависимость.

Иван Митькин в декабре 2019 года был был прикомандирован из Одессы на должность заместителя начальника Отдела организации несения службы в Измаиле Управления патрульной полиции. Он женат, имеет двоих сыновей, один из которых родился два месяца назад.

Напомним, патрульный Максим Калыняк обвинил начальство в избиении прямо возле Управления полиции в Днепропетровсской области. Он рассказал подробности в видеоролике.

В Киеве задержали полицейского, который якобы требовал взятки за работу на карантине. По версии следствия, "разрешение" обходилось предпринимателям в сумму от 5 тысяч до 20 тысяч гривен в неделю.