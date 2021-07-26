В Одессе нашли повешенным полицейского из Измаила, который пропал с $300 тысячами (фото)

Тело Ивана Митькина обнаружили в Дендропарке Победы в Одессе. Полиция не исключает версию убийства коллеги.

Временно и.о. заместителя начальника патрульной полиции Измаила Ивана Митькина, который накануне пропал с одолженными $300 тысячами, найден мертвым, сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

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Правоохранители начали служебное расследование после публикаций в СМИ о возможных неправомерных действиях топ-полицейского Ивана Митькина.

В пресс-службе подтвердили, что 26 июля на территории Дендропарка Победы в Одессе пропавший Иван Митькин найден мертвым.

"Предварительная квалификация произошедшего — самоубийство. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По данному факту начато уголовное производство, детали происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении.

По данным издания Думская, старшего лейтенанта полиции Ивана Митькин нашли под деревом с петлей на шее. Источники журналистов утверждают, что полиция не отбрасывает версию убийства временно и.о. начальника патрульной полиции Измаила.

Иван Митькин был женат, воспитывал двоих сыновей, один из которых родился несколько месяцев назад.

Думская, ссылаясь на свои источники, сообщает, что Иван Митькин пропал утром 24 июля. Незадолго до исчезновения он привез жену домой к матери, которая проживает в Одессе, после чего сказал, что должен пойти по делам. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

Перед исчезновением замначальника патрульной полиции Измаила Иван Митькин одолжил у коллег около 300 тысяч долларов на "закупку урожая зерновых" и не спешил возвращать им деньги.

Telegram-каналы "Одесса Info" и "Х**вая Одесса" опубликовали фотографии с повешенным временно исполняющего обязанности полиции Измаила Иваном Митькиным. Журналисты утверждают, что пропавший полицейский, найденный с петлей на шее, был со связанными руками.

Внимание, жесткие кадры. Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой.

[ + – ] Иван Митькин [ + – ] Иван Митькин [ + – ] Иван Митькин

Ранее Фокус сообщал, что топ-полицейский из Измаила обокрал коллег на $300 тыс. и пропал вместе с пистолетом. В пятницу вечером Митькин уехал на выходные к семье в Одессу, а в субботу, 24 июля, узнав, что его разыскивают, перестал выходить на связь и удалился из соцсетей. Коллеги предполагают, что на такой поступок Ивана Митька могла подтолкнуть игровая зависимость.

Также Фокус рассказывал, что полицейский заявил об избиении начальством в Днепре. По словам правоохранителя, он собирался зафиксировать нарушения и сообщить о них президенту и министру МВД, за что и пострадал.