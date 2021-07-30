Під Офісом президента перевіряють "підозрілу сумку" перед "ЛГБТ-рейвом", ситуація загострюється

Під Офіс Президента вже прийшли противники "ЛГБТ+ прайду". Вибухотехніки перевіряють підозрілий предмет на наявність вибухівки.

30 липня надійшло повідомлення про підозрілу сумку під будівлею Офісу Президента України. Про це заявив телеграм-канал PavlovskyNews.

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Як повідомили правоохоронці, під ОП була знайдена підозріла сумка і вибухотехніки проводять її огляд.

Незадовго до цього в ЗМІ надходила інформація про мінування Офісу президента.

При цьому, як повідомляють Вести, ситуація під ОП загострюється — туди прийшли противники ЛГБТ-акції.

Сьогодні навпроти ОП повинна відбутися акція "ЛГБТ-прайд у форматі рейву". Метою заходу є теми відносин поліції до клубної культури й електронної музики і незахищеності ЛГБТ в Україні, пояснила Софія Лапіна, керівниця ГО "УкраїнаПрайд". Організаторів акції обурили події на київському Подолі. Тоді активісти звинувачували поліцію в перевищенні службових повноважень та упереджене ставлення до прихильників рейв-культури. Учасники акції заявляли, що поліція безпідставно звинувачує їх у вживанні наркотиків.

Також організатори "ЛГБТ-прайду" просять президента підтримати законопроєкт №5488, який передбачає посилення відповідальності за нанесення шкоди на ґрунті будь-якої нетерпимості. Правозахисники, які підтримують законопроєкт, наполягають, що він не є "антихристиянським", а навпаки підтримує і ЛГБТ-меншини, і релігійних людей, яких так само можуть ображати.

Цього літа в Києві вже мітингували представники ЛГБТ. Акцію провели проти свавілля, яке, на їхню думку, відбувається з боку радикалів і нападів злочинних угруповань на осіб ЛГБТ+. Тоді їхню акцію теж відвідали противники ЛГБТ-спільноти.