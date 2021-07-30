Под Офисом президента проверяют "подозрительную сумку" перед "ЛГБТ-рейвом", ситуация накаляется

Под Офис Президента уже пришли противники "ЛГБТ+ прайда". Взрывотехники проверяют подозрительный предмет на наличие взрывчатки.

30 июля поступило сообщение о подозрительной сумке под зданием Офиса Президента Украины. Об этом заявил Телеграм-канал PavlovskyNews.

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Как сообщили правоохранители, под ОП была найдена подозрительная сумка и взрывотехники проводят ее осмотр.

Незадолго до этого в СМИ проходила информация о минировании Офиса президента.

При этом, как сообщают Вести, обстановки под ОП накаляется — туда пришли противники ЛГБТ-акции.

Сегодня напротив ОП должна состояться акция "ЛГБТ-прайд в формате рейва". Целью мероприятия является темы отношения полиции к клубной культуре и электронной музыке и незащищенности ЛГБТ в Украине, объяснила София Лапина, руководительница ГО "УкраинаПрайд". Организаторов акции возмутили события на киевском Подоле. Тогда активисты обвиняли полицию в превышении служебных полномочий и предвзятом отношении к поклонникам рейв-культуры. Участники акции заявляли, что полиция безосновательно обвиняет их в употреблении наркотиков.

Также организаторы "ЛГБТ-прайда" просят президента поддержать законопроект №5488, который предполагает усиление ответственности за нанесение вреда на почве какой-либо нетерпимости. Правозащитники, поддерживающие законопроект, настаивают, что он не является "антихристианским", а наоборот поддерживает и ЛГБТ-меньшинства, и религиозных людей, которых так же могут оскорблять.

Этим летом в Киеве уже митинговали представители ЛГБТ. Акцию провели против произвола, который, по их мнению, происходит со стороны радикалов и нападений преступных группировок на лиц ЛГБТ+. Тогда их акцию тоже посетили противники ЛГБТ-сообщества.