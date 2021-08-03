Жителів ОРДЛО замість "Супутника V" обманом прищеплюють неперевіреною вакциною, — Генштаб ЗСУ

Військові попередили жителів ОРДЛО, що вони можуть стати "піддослідними кроликами для російських фармацевтів".

Незважаючи на проведену агітацію з вакцинації "Супутник V" на територіях ОРДЛО, Росія насправді використовує там однокомпонентну Супутник Light. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ.

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На думку відомства, Росія вакцинує жителів тимчасово окупованих територій неперевіреними вакцинами, що не схваленими Європейським агентством лікарських препаратів і ВООЗ. У той же час, Україна забезпечує своїх громадян кращими світовими вакцинами.

Жителі тимчасово окупованих територій стали "піддослідними кроликами" для російських фармацевтів, вважають у Генштабі. І, "якщо двокомпонентна вакцина "Супутник V" має стільки побічних ефектів, то чого ж чекати від її однокомпонентного спадкоємця", зазначили у відомстві.

За інформацією російського видання "Фонтанка", "Супутник Лайт" — це однокомпонентний варіант Супутника V. Заявлений захист "Лайту" — 79% проти 90% "Супутника V". Спочатку Супутник Лайт розроблявся як вакцина для "мігрантів та іноземців", але "й росіян вирішили не позбавляти полегшеної версії Супутника V".

Про прибуття Супутник Лайт писав і так званий "МОЗ ДНР".

Нагадаємо, ще в квітні Фокус писав про використання в ОРДЛО інших вакцин. Тоді в так званій "ЛНР" місцевим жителям замість Супутник V кололи КовіВАК, і, як каже очевидець, "нам ніхто не пояснив, що це за препарат".