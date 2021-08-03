Жителів ОРДЛО замість "Супутника V" обманом прищеплюють неперевіреною вакциною, — Генштаб ЗСУ
Військові попередили жителів ОРДЛО, що вони можуть стати "піддослідними кроликами для російських фармацевтів".
Незважаючи на проведену агітацію з вакцинації "Супутник V" на територіях ОРДЛО, Росія насправді використовує там однокомпонентну Супутник Light. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ.
На думку відомства, Росія вакцинує жителів тимчасово окупованих територій неперевіреними вакцинами, що не схваленими Європейським агентством лікарських препаратів і ВООЗ. У той же час, Україна забезпечує своїх громадян кращими світовими вакцинами.
Жителі тимчасово окупованих територій стали "піддослідними кроликами" для російських фармацевтів, вважають у Генштабі. І, "якщо двокомпонентна вакцина "Супутник V" має стільки побічних ефектів, то чого ж чекати від її однокомпонентного спадкоємця", зазначили у відомстві.
За інформацією російського видання "Фонтанка", "Супутник Лайт" — це однокомпонентний варіант Супутника V. Заявлений захист "Лайту" — 79% проти 90% "Супутника V". Спочатку Супутник Лайт розроблявся як вакцина для "мігрантів та іноземців", але "й росіян вирішили не позбавляти полегшеної версії Супутника V".
Про прибуття Супутник Лайт писав і так званий "МОЗ ДНР".
Нагадаємо, ще в квітні Фокус писав про використання в ОРДЛО інших вакцин. Тоді в так званій "ЛНР" місцевим жителям замість Супутник V кололи КовіВАК, і, як каже очевидець, "нам ніхто не пояснив, що це за препарат".