Жителей ОРДЛО вместо "Спутника V" обманом прививают непроверенной вакциной, — Генштаб ВСУ

Военные предупредили жителей ОРДЛО, что они могут стать "подопытными кроликами для российских фармацевтов".

Несмотря на проведенную агитацию по вакцинации "Спутник V" на территориях ОРДЛО, Россия на самом деле использует там однокомпонентную Спутник Light. Об этом заявил Генеральный штаб ВСУ.

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По мнению ведомства, Россия вакцинирует жителей временно оккупированных территорий непроверенными вакцинами, не одобренными Европейским агентством лекарственных препаратов и ВОЗ. В то же время, Украина обеспечивает своих граждан лучшими мировыми вакцинами.

Жители временно оккупированных территорий стали "подопытными кроликами" для российских фармацевтов, считают в Генштабе. И, "если двухкомпонентная вакцина "Спутник V" имеет столько побочных эффектов, то чего же ждать от ее однокомпонентного наследника", отметили в ведомстве.

По информации российского издания "Фонтанка", "Спутник Лайт" — это однокомпонентный вариант Спутника V. Заявленная защита "Лайта" — 79% против 90% "Спутника V". Изначально Спутник Лайт разрабатывался как вакцина для "мигрантов и иностранцев", но "и россиян решили не лишать облегченной версии Спутника V".

О прибытии Спутник Лайт писал и так называемый "Минздрав ДНР".

Напомним, еще в апреле Фокус писал об использовании в ОРДЛО иных вакцин. Тогда в так называемой "ЛНР" местным жителям вместо Спутник V кололи КовиВАК, и, как говорит очевидец, "нам никто не объяснил, что это за препарат".