Кальян і вечеря на 600 тис. грн. У Києві іноземців "розводили" на гроші та били в барі (фото, відео)

Для вимагання грошей у іноземців шахраї знайомилися з ними в додатку Tinder і запрошували в кальянну, яка належить главі угруповання.

У Києві поліцейські затримали злочинне угруповання з 10 осіб, яке займалося здирництвом і нападами на іноземців. Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі України.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зловмисники заманювали чоловіків-іноземців у певні ресторани, де їх били, катували та відбирали гроші та коштовності, погрожуючи зброєю. За версією слідства, угруповання з 2020 року здійснило близько 150 таких нападів. Поліцейські проаналізували дзвінки, що надходять на лінію 102, і прийшли до висновку, що злочини вчиняє одна й та ж група осіб. Злочинці розраховували, що іноземці не стануть звертатися в правоохоронні органи, що й сталося.

Як уточнює dtp.kiev.ua, злочини відбувалися в закладі Hit Hookah Bar, розташованому на вул. Московська 9.

Дев'ять дівчат знайомилися з іноземцями в додатку Tinder і запрошували їх у кальянну. Там, після "приємного проведення часу", чоловіки отримували рахунок із шокуючими сумами. Незгодних відводили в закрите приміщення, де били й утримували силою.

У відгуках на Google Maps рейтинг закладу становить всього 2 зірки. У відгуках відвідувачі повідомляють, як їх намагалися "розвести" на 500 $, 1000 $ і також пишуть про "схему" в Тіндері. В одному з відгуків повідомляють наступне:

"До нас звернулися туристи з проханням викликати поліцію, оскільки їх пограбували та побили співробітники цього закладу.Оказалось, що це абсолютно різні дві компанії туристів, що потрапили в таку ситуацію в один і той же час. Одного з них розвели на 3 тис. дол. за допомогою дівчини з Тіндера, забрали всі гроші й особисті речі. Речі з допомогою поліції вдалося повернути, грошей немає, тому що рахунок був дуже вдало змінений відповідно саме під вкрадену суму грошей. Інша компанія туристів відбулися рахунком у 10 тис грн на трьох ".

Інший обманутий чоловік повідомив, що його обдурили на 400 $. "Працівники бару стверджують, що дівчина пила віскі 18-річної витримки за ціною 40 доларів за склянку. Це всього лише сік, який використовується для того, щоб вкрасти ваші гроші".

Як повідомляє начальник Департаменту міграційної поліції Сергій Пантелєєв, організатором злочинного угруповання є громадянин Російської Федерації. Слідчі органи РФ вже оголошували його в розшук за вчинення шахрайських дій у банківській сфері.

"Організатор злочинної групи залучив до своєї "схеми" дев'ять дівчат, які через месенджери знайомилися з іноземцями та запрошували до ресторанних закладів, які належали організаторові угруповання. Іноземці, які приїхали в заклад, робили замовлення, після чого їм надавали чек зі значно завищеними цінами, який вони не в змозі були оплатити", — сказав Сергій Пантелєєв.

У злочинне угруповання входило 10 осіб спортивної статури — у віці від 18 до 41 року, у кожного з них були чітко розподілені ролі. У кожного була своя роль у схемі — від офіціанта до охоронця, таксиста і так далі. Кожен із них наносив тілесні ушкодження тим, хто відмовлявся платити. Іноземці, у яких не було коштів, просили прислати гроші родичів. Усім затриманим повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого 2 ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у липні в Києві поліція викрила шахрайську біржу криптовалюти, організатори якої обдурили громадян України на 250 млн гривень. Організатори схеми пропонували інвесторам щоденний прибуток у розмірі 7%, а мінімальна сума вкладу на "біржі" становила 150 тисяч гривень, однак повернути вкладені гроші вкладники вже не могли.