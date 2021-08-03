Для вымогательства денег у иностранцев мошенники знакомились с ними в приложении Tinder и приглашали в кальянную, принадлежащую главе группировки.

В Киеве полицейские задержали преступную группировку из 10 человек, которая занималась грабежом и нападениями на иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Злоумышленники заманивали мужчин-иностранцев в определенные рестораны, где их били, пытали и отбирали деньги и драгоценности, угрожая оружием. По версии следствия, группировка с 2020 года совершила около 150 таких нападений. Полицейские проанализировали звонки, поступающие на линию 102, и пришли к выводу, что преступления совершает одна и та же группа лиц. Преступники рассчитывали, что иностранцы не станут обращаться в правоохранительные органы, что и произошло.

Как уточняет dtp.kiev.ua, преступления происходили в заведении Hit Hookah Bar, расположенном на ул. Московской 9.

Девять девушек знакомились с иностранцами в приложении Tinder и приглашали их в кальянную. Там, после "приятного времяпровождения", мужчины получали счет с шокирующими суммами. Несогласных отводили в закрытое помещение, где били и удерживали силой.

В отзывах на Google Maps рейтинг заведения составляет всего 2 звезды. В отзывах посетители сообщают, как их пытались "развести" на 500$, 1000$ и также пишут о "схеме" в Тиндере. В одном из отзывов сообщают следующее:

"К нам обратились туристы с просьбой вызвать полицию, так как их ограбили и избили сотрудники этого заведения.Оказалось, что это совершенно разные две компании туристов, попавшие в такую ситуацию в одно и то же время. Одного из них развели на 3 тыс долл с помощью девушки из Тиндера, забрали все деньги и личные вещи. Вещи с помощью полиции удалось вернуть, деньги нет, так как счет был очень удачно подстроен именно под украденную сумму денег. Другая компания туристов отделались счетом в 10 тыс грн на троих".

Другой обманутый мужчина сообщил, что его обманули на 400$. "Работники бара утверждают, что девушка пила виски 18-летней выдержки по цене 40 долларов за стакан. Это всего лишь сок, используемый для того, чтобы украсть ваши деньги".

Как сообщает начальник Департамента миграционной полиции Сергей Пантелеев, организатором преступной группировки является гражданин Российской Федерации. Следственные органы РФ уже объявляли его в розыск за совершение мошеннических действий в банковской сфере.

"Организатор преступной группы привлек к своей "схеме" девять девушек, которые через мессенджеры знакомились с иностранцами и приглашали к ресторанных заведений, которые принадлежали организатору группировки. Иностранцы, приехавшие в заведение, делали заказ, после чего им предоставляли чек со значительно завышенным ценам, который они не в состоянии были оплатить ", — сказал Сергей Пантелеев.

В преступную группировку входило 10 человек спортивного телосложения — в возрасте от 18 до 41 года, у каждого из них были четко распределены роли. У каждого была своя роль в схеме — от официанта до охранника, таксиста, и так далее. Каждый из них наносил телесные повреждения тем, кто отказывался платить. Иностранцы, у которых не было средств, просили прислать деньги родственников. Всем задержанным сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного 2 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в июле в Киеве полиция разоблачила мошенническую биржу криптовалют, организаторы которой обманули граждан Украины на 250 млн гривен. Организаторы схемы предлагали инвесторам ежедневную прибыль в размере 7%, а минимальная сумма вклада на "бирже" составляла 150 тысяч гривен, однако вернуть вложенные деньги вкладчики уже не могли.