"Мене покликали, як лідера думок", — Alyona Alyona про участь у дрифті Red bull у Києві (відео)

За словами співачки — організатори переконали її в наявності дозволів від міської влади.

Сьогодні, 10 серпня, у самісінькому центрі Києва біля Софіївського Собору проходила зйомка реклами енергетичних напоїв Red Bull. У зйомках реклами брали участь відома українська реперка Alyona Alyona, чемпіон України з дрифту Олександр Гринчук, спортивний журналіст Віталій Волочай і Конор Шанахан, один із найвідоміших ірландських дрифтерів у світі. З'ясувалося, що дозволу в Київській мерії на зйомки в історичній зоні не давали, і тепер деякі з причетних дають пояснення, повідомляє 24tv.

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Реперка Alyona Alyona вже записала відео, в якому пояснила, що це не було зйомкою реклами, або постановкою її кліпу.

"В Україну прилетів Конор Шанахан, із топ-10 дрифтерів світу. І Red Bull разом із ним хотів зняти відео, як нам сказали, до Дня Незалежності, і вирішили підключити кількох лідерів думок. Одним із цих лідерів думок була я. І моя роль полягала в тому, щоб просто покататися на дрифт-машині, як мені сказали. Мені заявили, що всі дозволи в них є і міськадміністрація їх надала і після закінчення всього цього приїдуть клінінгові машини, які все це відчистять. Я і моя команда це не організовували", — сказала співачка в ролику і попросила з усіма питаннями звертатися до Red Bull.

[ + – ] Alyona Alyona в машині Red Bull

[ + – ] Спортивний журналіст Віталій Волочай в машині Red Bull

"Я навіть не намагаюся уявити, щоб хтось у світі дозволив собі влаштувати такий дрифт у підтвердженій буферній зоні ЮНЕСКО. Уявіть собі таке, наприклад, у Ватикані — на площі Святого Петра. Або перед собором Нотр-Дам де Парі", — прокоментував відео з дрифтом міністр культури Олександр Ткаченко.

У КМДА вже заявили, що ніяких дозволів на дрифт у центрі Києва вони не давали.

"Місто звернулося в поліцію, щоб розслідувати цей інцидент і встановити причетних. Спеціальні огорожі не були встановлені, в небезпеці опинилися всі пішоходи, які проходили повз. І покриття на історичній площі тепер забруднене слідами шин", — заявили в КМДА.

[ + – ] Софіївська площа після дрифту

Судячи з опублікованого фото — це так і є. Чорні сліди чітко виділяються на світлій плитці.

Зараз площу намагаються відмити працівники клінінгової компанії, але не дуже успішно.

[ + – ] Працівники клінінгової компанії на Софіївській площі

У Нацполіції вже порушили кримінальну справу за фактом цих подій. Там уточнюють, що справа порушена за статтею "хуліганство", яка передбачає "покарання у вигляді обмеження волі терміном до п'яти років або позбавлення волі терміном до чотирьох років".

"Надзвичайна подія сталася сьогодні вранці на Софійській площі. Організатори провели зйомку рекламного ролика із залученням двох автомобілів, не отримавши відповідний дозвіл місцевої влади й узгодження від поліції Києва", — йдеться в повідомленні Нацполіції.

Організатори акції від коментарів утримуються.