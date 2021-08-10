"Меня позвали, как лидера мнений", — Alyona Alyona об участии в дрифте Red bull в Киеве (видео)

По словам певицы, организаторы убедили ее в наличии разрешений от городских властей.

Сегодня, 10 августа, в самом центре Киева у Софиевского Собора проходила съемка рекламы энергетических напитков Red Bull. В съемках рекламы принимали участие известная украинская рэперша Alyona Alyona, чемпион Украины по дрифту Александр Гринчук, спортивный журналист Виталий Волочай и Конор Шанахан, один из самых известных ирландских дрифтеров в мире. Оказалось, что разрешения в Киевской мэрии на съемки в исторической зоне не давали, и теперь некоторые из причастных дают объяснения, сообщает 24tv.

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Рэперша Alyona Alyona уже записала видео, в котором пояснила, что это не было съемкой рекламы, или постановкой ее клипа.

"В Украину прилетел Конор Шанахан, из топ-10 дрифтеров мира. И Red Bull вместе с ним хотел снять видео, как нам сказали, к Дню Независимости, и решили подключить нескольких лидеров мнений. Одним из этих лидеров мнений была я. И моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине, как мне сказали. Мне заявили, что все разрешения у них есть и горадминистрация их предоставила и после окончания всего этого приедут клининговые машины, которые все это отчистят. Я и моя команда это не организовывали", — сказала певица в ролике и попросила со всеми вопросами обращаться к Red Bull.

[ + – ] Alyona Alyona в машине Red Bull

[ + – ] Спортивный журналист Виталий Волочай в машине Red Bull

"Я даже не пытаюсь представить, чтобы кто-то в мире позволил себе устроить такой дрифт в подтвержденной буферной зоне ЮНЕСКО. Представьте себе такое, например, в Ватикане — на площади Святого Петра. Или перед собором Нотр-Дам де Пари ", — прокомментировал видео с дрифтом министр культуры Александр Ткаченко.

В КГГА уже заявили, что никаких разрешений на дрифт в центре Киева они не давали.

"Город обратился в полицию, чтобы расследовать данный инцидент и установить причастных. Специальных ограждений не было установлено, в опасности оказались все пешеходы, что проходили мимо. И покрытие на исторической площади теперь загрязнено следами шин", — заявили в КГГА.

[ + – ] Софиевская площадь после дрифта

Судя по опубликованному фото – это так и есть. Черные следы отчетливо выделяются на светлой плитке.

Сейчас площадь пытаются отмыть работники клининговой компании, но не слишком успешно.

[ + – ] Работники клининговой компании на Софиевской площади

В Нацполиции уже возбудили уголовное дело по факту этих событий. Там уточняют, что дело возбуждено по статье "хулиганство", которая предусматривает "наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет".

"ЧП произошло сегодня утром на Софийской площади. Организаторы провели съемку рекламного ролика с привлечением двух автомобилей, не получив соответствующее разрешение местных властей и согласования от полиции Киева", — говорится в сообщении Нацполиции.

Организаторы акции от комментариев воздерживаются.