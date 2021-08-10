Red Bull визнала свою провину за дрифт біля Софійського собору (фото)

Компанія пообіцяла "зробити все можливе" для відновлення "теплих відносин" з містом і киянами.

Компанія Red Bull UA просить вибачення у жителів Києва і столичної влади з екстремальну відеозйомку, в результаті якої була зіпсована бруківка на Софійській площі. Про це йдеться у заяві пресслужби компанії.

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"На жаль, сталося так, що ми не виконали всіх необхідних процедур. Це було недоглядом з нашого боку і ми глибоко про це шкодуємо", — йдеться в заяві.

Зазначається, що зараз за розпорядженням компанії триває прибирання слідів від дріфту на бруківці.

"Ми зробимо все можливе, щоб відновити теплі стосунки з містом, яке ми підтримували протягом багатьох років", — запевнили у пресслужбі.

Нагадаємо, Фокус раніше зібрав все, що відомо про дрифт на Софійській площі.