Red Bull признала свою вину за дрифт у Софийского собора (фото)

Компания пообещала "сделать все возможное" для восстановления "теплых отношений" с городом и киевлянами.

Компания Red Bull UA просит прощения у жителей Киева и столичной власти по экстремальную видеосъемку, в результате которой была испорчена мостовая на Софийской площади. Об этом говорится в заявление пресс-службы компании.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"К сожалению, случилось так, что мы не выполнили всех необходимых процедур. Это было упущением с нашей стороны и мы глубоко об этом сожалеем.", – говорится в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время по распоряжению компании продолжается уборка следов от дрифта на мостовой.

"Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом, которые мы поддерживали на протяжении многих лет", – заверили в пресс-службе.

Напомним, Фокус ранее собрал все, что известно про дрифт на Софиевской площади.