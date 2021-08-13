Бойовик "ДНР" розстріляв сімох товаришів по службі, — розвідка Міноборони
Згідно з наявною інформацією — стрільбі передувало вживання спиртних напоїв. А серед загиблих є троє місцевих жителів.
Днями в 9 окремому мотострілецькому полку 1 армійського корпусу "ДНР" єфрейтор Данило Цуприк відкрив стрілянину зі штатної зброї по товаришах по службі і кинув гранату. Про те, що трапилося, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"В результаті загинули семеро осіб: четверо найманців і троє місцевих жителів. Зараз Цуприк знаходиться у розшуку", — написало ГУР.
Повідомляється, що перед цим група військовослужбовців вживала спиртні напої, а потім почалася бійка.
ГУР опублікувало аудіозаписи перехоплених переговорів найманців.
Наводимо їх розшифровку.
12 серпня
- Я тобі нове скажу, "Глему" застрелили.
- Ну, ось мені Іра тільки подзвонила. Чув, бахнуло?
- Він п'яний нажерся, "Каравану" там еб...чку набили, а його пристрелили. Не ходи туди взагалі, менти приїдуть, залип буде, просто до межі.
12 серпня
- Прийми інформацію: всіх своїх "Бегемот", у зброю, бути готовими.
- Всіх своїх у зброю, команда "Бегемот".
12 серпня
- Алло, Саня.
- Ти там приготуй чоловічка 3-4 екіпірованих зі зброєю.
- На будиночку нехай все готові будуть. У нас бл..дь, подія пиз..анутися бл..дь.
- Одна з..., з катух злетіла нах..й, перевалила тут цілу купу людей.
12 серпня
- Слухай, коротше дзвонив щойно сказав що військовослужбовець нашого полку піймав білку і лазить з автоматом в наших краях. Так що, коротше, акуратніше, не зустріньте цього, зрозумів.
- Він лазить "Зайці" ось тут ось, коротше, лазить, стріляє всіх, кого бачить. Так що будьте акуратно, давай.
12 серпня
- Орієнтування пиши.
- Пересувається пішки.
- Гвардії... в/ч 008 819.
- Прізвище Цуприк Данило Миколайович. 23.02.2002 року народження.
12 серпня
- Алло, "Крим".
- Ще два трупи?
- Це Ленінська?
- Еб..ть, а його не знайшли?
- Ні ще.
12 серпня
- Сергію, давай швидко їси, повну бойову в..али.
Нагадаємо, у низці російських ЗМІ поширили інформацію про загибель 11 червня 5 проросійських бойовиків. За версією окупантів, бойовиків знищила українська диверсійно-розвідувальна група в районі н.п. Голубівське, що в Луганській області. Подія сталася 11 червня.
Однак в ГУР Міноборони заявили, що насправді бойовики загинули через зловживання алкоголем. Випивши, один з бойовиків застрелив зі зброї своїх співслуживців, а коли зрозумів, що накоїв, то застрелився і сам.
Українські розвідники перехопили телефонну розмову бойовиків про інцидент, який стався 18 квітня на непідконтрольній території Донбасу. За даними відомства, військовослужбовець 2 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу окупаційних військ поранив 15-річну дівчину. У записі йдеться, що автомат вистрілив, коли його розряджали для чищення.
Після пострілу бойовик спробував втекти на підконтрольну Україні територію, проте його затримали.