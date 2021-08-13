Бойовик "ДНР" розстріляв сімох товаришів по службі, — розвідка Міноборони

Згідно з наявною інформацією — стрільбі передувало вживання спиртних напоїв. А серед загиблих є троє місцевих жителів.

Днями в 9 окремому мотострілецькому полку 1 армійського корпусу "ДНР" єфрейтор Данило Цуприк відкрив стрілянину зі штатної зброї по товаришах по службі і кинув гранату. Про те, що трапилося, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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"В результаті загинули семеро осіб: четверо найманців і троє місцевих жителів. Зараз Цуприк знаходиться у розшуку", — написало ГУР.

Повідомляється, що перед цим група військовослужбовців вживала спиртні напої, а потім почалася бійка.

ГУР опублікувало аудіозаписи перехоплених переговорів найманців.

Наводимо їх розшифровку.

12 серпня

- Я тобі нове скажу, "Глему" застрелили.

- Ну, ось мені Іра тільки подзвонила. Чув, бахнуло?

- Він п'яний нажерся, "Каравану" там еб...чку набили, а його пристрелили. Не ходи туди взагалі, менти приїдуть, залип буде, просто до межі.

12 серпня

- Прийми інформацію: всіх своїх "Бегемот", у зброю, бути готовими.

- Всіх своїх у зброю, команда "Бегемот".

12 серпня

- Алло, Саня.

- Ти там приготуй чоловічка 3-4 екіпірованих зі зброєю.

- На будиночку нехай все готові будуть. У нас бл..дь, подія пиз..анутися бл..дь.

- Одна з..., з катух злетіла нах..й, перевалила тут цілу купу людей.

12 серпня

- Слухай, коротше дзвонив щойно сказав що військовослужбовець нашого полку піймав білку і лазить з автоматом в наших краях. Так що, коротше, акуратніше, не зустріньте цього, зрозумів.

- Він лазить "Зайці" ось тут ось, коротше, лазить, стріляє всіх, кого бачить. Так що будьте акуратно, давай.

12 серпня

- Орієнтування пиши.

- Пересувається пішки.

- Гвардії... в/ч 008 819.

- Прізвище Цуприк Данило Миколайович. 23.02.2002 року народження.

12 серпня

- Алло, "Крим".

- Ще два трупи?

- Це Ленінська?

- Еб..ть, а його не знайшли?

- Ні ще.

12 серпня

- Сергію, давай швидко їси, повну бойову в..али.

Нагадаємо, у низці російських ЗМІ поширили інформацію про загибель 11 червня 5 проросійських бойовиків. За версією окупантів, бойовиків знищила українська диверсійно-розвідувальна група в районі н.п. Голубівське, що в Луганській області. Подія сталася 11 червня.

Однак в ГУР Міноборони заявили, що насправді бойовики загинули через зловживання алкоголем. Випивши, один з бойовиків застрелив зі зброї своїх співслуживців, а коли зрозумів, що накоїв, то застрелився і сам.

Українські розвідники перехопили телефонну розмову бойовиків про інцидент, який стався 18 квітня на непідконтрольній території Донбасу. За даними відомства, військовослужбовець 2 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу окупаційних військ поранив 15-річну дівчину. У записі йдеться, що автомат вистрілив, коли його розряджали для чищення.

Після пострілу бойовик спробував втекти на підконтрольну Україні територію, проте його затримали.