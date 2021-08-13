Боевик "ДНР" расстрелял семерых сослуживцев, – разведка Минобороны

Согласно имеющейся информации — стрельбе предшествовало употребление спиртных напитков. А среди погибших есть трое местных жителей.

На днях в 9 отдельном мотострелковом полку 1 армейского корпуса "ДНР" ефрейтор Даниил Цуприк открыл стрельбу из штатного оружия по сослуживцам и бросил гранату. О случившемся сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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"В результате погибли семь человек: четверо наемников и трое местных жителей. Сейчас Цуприк находится в розыске", — написало ГУР.

Сообщается, что перед этим группа военнослужащих употребляла спиртные напитки, а потом началась драка.

ГУР опубликовало аудиозаписи перехваченных переговоров наемников.

Приводим их расшифровку.

12 августа

- Я тебе новое скажу, "Глему" застрелили.

- Ну, вот мне Ира только позвонила. Слышал, бахнуло?

- Он пьяный нажрался, "Каравану" там еб…чку набили, а его пристрелили. Не ходи туда вообще, менты приедут, залип будет, просто до предела.

12 августа

- Прими информацию: всех своих "Бегемот", в ружье, быть готовыми.

- Всех своих в ружье, команда "Бегемот".

12 августа

- Алло, Саня.

- Ты там приготовь человечка 3-4 экипированы с оружием.

- На домике пусть все готовы будут. У нас бл..дь, происшествие пиз..ануться бл..дь.

- Одна з….., с катух слетела нах..й, перевалила тут целую кучу людей.

12 августа

- Слушай, короче звонил только что, сказал что военнослужащий нашего полка поймал белку и лазит с автоматом в наших краях. Так что, короче, аккуратней, не встретьте этого, понял.

- Он лазит "Зайцы" вот здесь вот, короче, лазит, стреляет всех, кого видит. Так что будьте аккуратно, давай.

12 августа

- Ориентировку пиши.

- Передвигается пешком.

- Гвардии … в/ч 008819.

- Фамилия Цуприк Данил Николаевич. 23.02.2002 года рождения.

12 августа

- Алло, "Крым".

- Еще два трупа?

- Это Ленинская?

- Еб..ть, а его не нашли?

- Нет еще.

12 августа

- Сереж, давай быстро ешь, полную боевую ве..али.

Напомним, в ряде российских СМИ распространили информацию о гибели 11 июня 5 пророссийских боевиков. По версии оккупантов, боевиков уничтожила украинская диверсионно-разведывательная группа в районе н.п. Голубовское, что в Луганской области. Событие произошло 11 июня.

Однако в ГУР Минобороны заявили, что на самом деле боевики погибли из-за злоупотребления алкоголем. Выпив, один из боевиков застрелил из оружия своих сослуживших, а когда понял, что наделал, то застрелился и сам.

Украинские разведчики перехватили телефонный разговор боевиков об инциденте, который произошел 18 апреля на неподконтрольной территории Донбасса. По данным ведомства, военнослужащий 2 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса оккупационных войск ранил 15-летнюю девушку. В записи говорится, что автомат выстрелил, когда его разряжали для чистки.

После выстрела боевик попытался сбежать на подконтрольную Украине территорию, однако его задержали.