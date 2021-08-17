Люди "підсідають" на роботу як на наркотик через дофамін, — експерт

Нерідко співробітники компаній не хочуть відпочивати у відпустці або на вихідних, тому що потребують постійного викиду дофаміну, який забезпечує їм робота, розповідає кандидат біологічних наук Віктор Комаренко.

Коли людина добре виконує поставлені перед ним завдання, у її мозку активується система винагороди, що відповідає за реакції на позитивний результат. У цей момент виділяється нейромедіатор дофамін. Через бажання отримати нову "дозу" дофаміну, співробітник може підсідати на роботу, як на наркотик, у результаті чого продовжує працювати навіть на вихідних або під час відпустки. Про це пише журнал Фокус у статті "Робота нон-стоп. Як витримувати life-work balance і навіщо людині потрібен "чистий" відпочинок".

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Як пояснює Віктор Комаренко, кандидат біологічних наук і співзасновник нейротехнологічної компанії Beehiveor, людський мозок не здатний довго працювати при постійній концентрації на одному завданні. В цьому випадку нервові центри швидко втомлюються й ефективність співробітника істотно падає. У режимі сфокусованого мислення наш мозок обробляє тільки обмежену кількість інформації. Генерація ж дійсно креативних, успішних ідей відбувається в той час, коли людина відпочиває. "В умовах пасивного режиму мозок аналізує великі обсяги даних, підключаючи весь наявний у людини досвід", — підкреслює експерт.

Керівництво багатьох компаній, у тому числі в Україні, вже розуміє це, завдяки чому в бізнес-середовищі вже сформувалося нове ставлення до ефективності.

Детальніше читайте в статті "Робота нон-стоп. Як витримувати life-work balance і навіщо людині потрібен "чистий" відпочинок".