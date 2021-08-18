Погрожував патрульним: в Києві під час репетиції параду затримали озброєного чоловіка (відео)

Водій вирішив перезарядити пістолет на очах у патрульних. Затримати його вдалося на наступному перехресті.

На перехресті вулиць Великої Васильківської та Саксаганського в Києві чоловік намагався проїхати через перекриті вулиці столиці. Для цього він дістав і перезарядив пістолет на очах у поліцейського. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

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Правоохоронці затримали водія автомобіля Volkswagen. Він проігнорував патрульних, які вказували на заборону проїзду через репетицію параду в Києві. В результаті затриманому вдалося доїхати до перехрестя двох вулиць, після чого він дістав пістолет, щоб проїхати далі. Патрульні затримали його на наступному перехресті.

[ + – ] Вилучений пістолет (імовірно, М1911) Фото: Патрульна поліція Києва

Чоловіка роззброїли, а на місці події працює слідча група Печерського управління поліції.

Для репетиції параду в Києві будуть перекриті низка вулиць 18, 20 і 22 серпня з 15:30 до 24:00.

Фото: Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, в Києві провели репетицію параду до Дня Незалежності. На низці вулиць утворилися затори, а центральними вулицями міста пройшла бронетехніка.