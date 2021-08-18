Угрожал патрульным: в Киеве во время репетиции парада задержали вооруженного мужчину (видео)

Водитель решил перезарядить пистолет на глазах у патрульных. Задержать его удалось на следующем перекрестке.

На перекрестке улиц Большой Васильковской и Саксаганского в Киеве мужчина пытался проехать через перекрытые улицы столицы. Для этого он достал и перезарядил пистолет на глазах у полицейского. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

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Правоохранители задержали водителя автомобиля Volkswagen. Он проигнорировал патрульных, которые указывали на запрет проезда из-за репетиции парада в Киеве. В итоге задержанному удалось доехать до перекрестка двух улиц, после чего он достал пистолет, чтобы проехать дальше. Патрульные задержали его на следующем перекрестке.

[ + – ] Изъятый пистолет (вероятно, М1911) Фото: Патрульна поліція Києва

Мужчину разоружили, а на месте происшествия работает следственная группа Печерского управления полиции.

Для репетиции парада в Киеве будут перекрыты ряд улиц 18, 20 и 22 августа с 15:30 до 24:00.

Фото: Патрульна поліція Києва

Напомним, сегодня, 18 августа, в Киеве провели репетицию парада ко Дню независимости. На ряде улиц образовались пробки, а центральными улицами города прошла бронетехника.