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100 сучасників, які змінили Україну. Порошенко на 10 місці в рейтингу недовіри

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петро порошенко

Поліпшили позиції в рейтингу довіри Віктор Ющенко і Мустафа Джемілєв.

На сайті focus.ua триває голосування за рейтинг 100 сучасників, які змінили Україну. Голосування триватиме до 1 вересня.

Петро Порошенко, який продовжує займати 1 місце в рейтингу довіри і балансу довіри та недовіри, також виявився на 10 місці в рейтингу недовіри. Свої позиції в рейтингу довіри зміцнив Віктор Ющенко, який перемістився з 7 місця на 6-е. Нагадаємо, третій президент заявив, що українці — це "квазінація", яка не володіє якостями "сильної і здорової нації".

На 10:45 26 серпня рейтинги мають такий вигляд:

Рейтинг недовіри:

  1. Віктор Янукович — картка (за — 44, проти — 506)
  2. Ігор Коломойський — картка (за — 21, проти — 428)
  3. Юлія Тимошенко — картка (за — 75, проти — 396)
  4. Микола Азаров — картка (за — 54, проти — 394)
  5. Рінат Ахметов — картка (за — 30, проти — 385)
  6. Юрій Бойко — картка (за — 90, проти — 373)
  7. ↑ Сергій Льовочкін — картка (за — 109, проти — 313)
  8. Мустафа Найєм — картка (за — 45, проти — 312)
  9. Дмитро Фірташ — картка (за — 5, проти — 308)
  10. ↑ Петро Порошенко — картка (за -1754, проти — 302)

Рейтинг довіри:

  1. Петро Порошенко — картка (за — тисяча сімсот п'ятьдесят-чотири, проти — 302)
  2. В'ячеслав Чорновіл — картка (за — 1012, проти — 20)
  3. Ліна Костенко — картка (за — 755, проти — 16)
  4. Любомир Гузар — картка (за — 558, проти — 27)
  5. Сергій Жадан — картка (за — 468, проти — 35)
  6. ↑ Віктор Ющенко — картка (за — 411, проти — 142)
  7. ↑ Мустафа Джемілєв — картка (за — 408, проти — 49)
  8. Ада Роговцева — картка (за — 405, проти — 32)
  9. Кузьма Скрябін — картка (за — 399, проти — 99)
  10. Богдан Ступка — картка (за — 363, проти — 26)

Баланс довіри і недовіри:

  1. Петро Порошенко — картка (за — 1754, проти — 302)
  2. В'ячеслав Чорновіл — картка (за — 1012, проти — 20)
  3. Ліна Костенко — картка (за — 755, проти — 16)
  4. Любомир Гузар — картка (за — 558, проти — 27)
  5. Сергій Жадан — картка (за — 468, проти — 35)
  6. Ада Роговцева — картка (за — 405, проти — 32)
  7. Мустафа Джемілєв — картка (за — 408, проти — 49)
  8. ↑ Левко Лук'яненко — картка (за — 358, проти — 17)
  9. Ігор Гордійчук — картка (за — 356, проти — 18)
  10. Богдан Ступка — картка (за — 363, проти — 26)
Важливо
Народний рейтинг. 100 сучасників, які змінили Україну — голосування розпочалося

Як голосувати в рейтингу 100 сучасників, які змінили Україну

Перейдіть в картку людини, за або проти якого хочете проголосувати. Ви побачите кнопку "Увійдіть, щоб проголосувати". Авторизуйтесь в своєму Facebook-акаунті.

Після проходження авторизації ви побачите дві кнопки: "Довіряю" і "Не довіряю". Виберіть ту, яка відповідає вашій думці.

Після голосування ви можете побачити кількість людей, які вже проголосували "за" або "проти" учасника. Ваш голос додасться протягом 5-10 хвилин.

Поставити свій голос фігурантам рейтингу ви можете тут: "Народний рейтинг. 100 сучасників, які змінили Україну". Голосування триватиме до 1 вересня.