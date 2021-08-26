100 сучасників, які змінили Україну. Порошенко на 10 місці в рейтингу недовіри
Поліпшили позиції в рейтингу довіри Віктор Ющенко і Мустафа Джемілєв.
На сайті focus.ua триває голосування за рейтинг 100 сучасників, які змінили Україну. Голосування триватиме до 1 вересня.
Петро Порошенко, який продовжує займати 1 місце в рейтингу довіри і балансу довіри та недовіри, також виявився на 10 місці в рейтингу недовіри. Свої позиції в рейтингу довіри зміцнив Віктор Ющенко, який перемістився з 7 місця на 6-е. Нагадаємо, третій президент заявив, що українці — це "квазінація", яка не володіє якостями "сильної і здорової нації".
На 10:45 26 серпня рейтинги мають такий вигляд:
Рейтинг недовіри:
- Віктор Янукович — картка (за — 44, проти — 506)
- Ігор Коломойський — картка (за — 21, проти — 428)
- Юлія Тимошенко — картка (за — 75, проти — 396)
- Микола Азаров — картка (за — 54, проти — 394)
- Рінат Ахметов — картка (за — 30, проти — 385)
- Юрій Бойко — картка (за — 90, проти — 373)
- ↑ Сергій Льовочкін — картка (за — 109, проти — 313)
- Мустафа Найєм — картка (за — 45, проти — 312)
- Дмитро Фірташ — картка (за — 5, проти — 308)
- ↑ Петро Порошенко — картка (за -1754, проти — 302)
Рейтинг довіри:
- Петро Порошенко — картка (за — тисяча сімсот п'ятьдесят-чотири, проти — 302)
- В'ячеслав Чорновіл — картка (за — 1012, проти — 20)
- Ліна Костенко — картка (за — 755, проти — 16)
- Любомир Гузар — картка (за — 558, проти — 27)
- Сергій Жадан — картка (за — 468, проти — 35)
- ↑ Віктор Ющенко — картка (за — 411, проти — 142)
- ↑ Мустафа Джемілєв — картка (за — 408, проти — 49)
- Ада Роговцева — картка (за — 405, проти — 32)
- Кузьма Скрябін — картка (за — 399, проти — 99)
- Богдан Ступка — картка (за — 363, проти — 26)
Баланс довіри і недовіри:
- Петро Порошенко — картка (за — 1754, проти — 302)
- В'ячеслав Чорновіл — картка (за — 1012, проти — 20)
- Ліна Костенко — картка (за — 755, проти — 16)
- Любомир Гузар — картка (за — 558, проти — 27)
- Сергій Жадан — картка (за — 468, проти — 35)
- Ада Роговцева — картка (за — 405, проти — 32)
- Мустафа Джемілєв — картка (за — 408, проти — 49)
- ↑ Левко Лук'яненко — картка (за — 358, проти — 17)
- Ігор Гордійчук — картка (за — 356, проти — 18)
- Богдан Ступка — картка (за — 363, проти — 26)
Як голосувати в рейтингу 100 сучасників, які змінили Україну
Перейдіть в картку людини, за або проти якого хочете проголосувати. Ви побачите кнопку "Увійдіть, щоб проголосувати". Авторизуйтесь в своєму Facebook-акаунті.
Після проходження авторизації ви побачите дві кнопки: "Довіряю" і "Не довіряю". Виберіть ту, яка відповідає вашій думці.
Після голосування ви можете побачити кількість людей, які вже проголосували "за" або "проти" учасника. Ваш голос додасться протягом 5-10 хвилин.
Поставити свій голос фігурантам рейтингу ви можете тут: "Народний рейтинг. 100 сучасників, які змінили Україну". Голосування триватиме до 1 вересня.