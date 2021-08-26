100 сучасників, які змінили Україну. Порошенко на 10 місці в рейтингу недовіри

Поліпшили позиції в рейтингу довіри Віктор Ющенко і Мустафа Джемілєв.

На сайті focus.ua триває голосування за рейтинг 100 сучасників, які змінили Україну. Голосування триватиме до 1 вересня.

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Петро Порошенко, який продовжує займати 1 місце в рейтингу довіри і балансу довіри та недовіри, також виявився на 10 місці в рейтингу недовіри. Свої позиції в рейтингу довіри зміцнив Віктор Ющенко, який перемістився з 7 місця на 6-е. Нагадаємо, третій президент заявив, що українці — це "квазінація", яка не володіє якостями "сильної і здорової нації".

На 10:45 26 серпня рейтинги мають такий вигляд:

Рейтинг недовіри:

Віктор Янукович — картка (за — 44, проти — 506) Ігор Коломойський — картка (за — 21, проти — 428) Юлія Тимошенко — картка (за — 75, проти — 396) Микола Азаров — картка (за — 54, проти — 394) Рінат Ахметов — картка (за — 30, проти — 385) Юрій Бойко — картка (за — 90, проти — 373) ↑ Сергій Льовочкін — картка (за — 109, проти — 313) Мустафа Найєм — картка (за — 45, проти — 312) Дмитро Фірташ — картка (за — 5, проти — 308) ↑ Петро Порошенко — картка (за -1754, проти — 302)

Рейтинг довіри:

Петро Порошенко — картка (за — тисяча сімсот п'ятьдесят-чотири, проти — 302) В'ячеслав Чорновіл — картка (за — 1012, проти — 20) Ліна Костенко — картка (за — 755, проти — 16) Любомир Гузар — картка (за — 558, проти — 27) Сергій Жадан — картка (за — 468, проти — 35) ↑ Віктор Ющенко — картка (за — 411, проти — 142) ↑ Мустафа Джемілєв — картка (за — 408, проти — 49) Ада Роговцева — картка (за — 405, проти — 32) Кузьма Скрябін — картка (за — 399, проти — 99) Богдан Ступка — картка (за — 363, проти — 26)

Баланс довіри і недовіри:

Петро Порошенко — картка (за — 1754, проти — 302) В'ячеслав Чорновіл — картка (за — 1012, проти — 20) Ліна Костенко — картка (за — 755, проти — 16) Любомир Гузар — картка (за — 558, проти — 27) Сергій Жадан — картка (за — 468, проти — 35) Ада Роговцева — картка (за — 405, проти — 32) Мустафа Джемілєв — картка (за — 408, проти — 49) ↑ Левко Лук'яненко — картка (за — 358, проти — 17) Ігор Гордійчук — картка (за — 356, проти — 18) Богдан Ступка — картка (за — 363, проти — 26)

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Народний рейтинг. 100 сучасників, які змінили Україну — голосування розпочалося

Як голосувати в рейтингу 100 сучасників, які змінили Україну

Перейдіть в картку людини, за або проти якого хочете проголосувати. Ви побачите кнопку "Увійдіть, щоб проголосувати". Авторизуйтесь в своєму Facebook-акаунті.

Після проходження авторизації ви побачите дві кнопки: "Довіряю" і "Не довіряю". Виберіть ту, яка відповідає вашій думці.

Після голосування ви можете побачити кількість людей, які вже проголосували "за" або "проти" учасника. Ваш голос додасться протягом 5-10 хвилин.

Поставити свій голос фігурантам рейтингу ви можете тут: "Народний рейтинг. 100 сучасників, які змінили Україну". Голосування триватиме до 1 вересня.