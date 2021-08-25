Ющенко: "В українців за 30 років не вийшло стати повноцінним народом, ми — квазінація" (відео)

Третій президент вважає, що на сьогодні в жителів України ще немає багатьох речей, характерних для "здорової" і "сильної" нації.

Третій президент України Віктор Ющенко заявив, що в українців за 30 років незалежності так і не вдалося стати повноцінним і здоровим народом. Про це колишній глава держави сказав на запитання журналістки Наталії Влащенко "хто є найбільшим ворогом України?" в інтерв'ю, яке вийшло в ефір 24 серпня, на День Незалежності країни.

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"Наталю, я повинен відверто, без глибоких коментарів, сказати: ми ще квазінація. Багато того, що характерно для здорової, сильної та консолідованої нації, у нас немає", — підкреслив Віктор Ющенко.

Третій президент вважає, що на сьогодні на порядок денний потрібно винести питання, які стосуються формування глибокої національної самосвідомості. За словами колишнього глави держави, саме від цього буде "набиратися сила".

Ющенко заявив, що на поточний момент в Україні у внутрішньому вимірі йдуть слабкі національні процеси.

"Думаю, це на сьогодні наша головна біда", — зазначив колишній глава держави.

[ + – ] Віктор Ющенко назвав українців "квазінацією"

Після цього журналістка попросила Ющенка розповісти про п'ять речей, якими країна може пишатися за роки незалежності. У відповідь на це третій президент назвав посилення національного створення, розвиток політичних інститутів, зміцнення ринків, потужну армію і політику безпеки, і появу національної церкви.

Нагадаємо, 24 серпня по всій країні пройшли масштабні святкування Дня Незалежності України. У Києві відбувся урочистий військовий парад, в Одесі пройшов військово-морський парад, а в Харкові був "Марш захисників України".

В окремому матеріалі Фокус розповідав, що намагалася донести влада українцям у ході святкування Дня Незалежності в цьому році.

Зазначимо, на нашому сайті також стартувало голосування за "100 сучасників, які змінили Україну". Одним з висунутих номінантів став Віктор Ющенко. Читачі можуть віддати голос як "за", так і "проти" тих чи інших сучасників.