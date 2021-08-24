У Харкові до Дня незалежності відбувся багатотисячний "Марш захисників України" (фото)

Учасники ходи несли в руках банери з написами "Україна буде завжди" і "Свободу ветеранам". Організаторами маршу виступили націоналістичні організації.

Увечері 24 серпня представники націоналістичних організацій провели в Харкові багатотисячний "Марш захисників України", присвячений Дню незалежності країни. Відповідні фото і відео були опубліковані на Telegram-каналі місцевого осередку "Національного корпусу".

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"Марш захисників України" в Харкові почався на площі Конституції (станції метро "Історичний музей" і "Площа Конституції"). Колона учасників ходи пройшла центральною вулицею міста — Сумською — і зупинилася біля пам'ятника Тарасу Шевченку, де по черзі виступили представники різних організацій та ветерани російсько-української війни. Кінцевою точкою "Маршу захисників України" стала будівля Харківської обласної державної адміністрації (ОДА).

Учасники ходи несли банери з написами "Україна буде завжди" і "Свободу ветеранам". На останньому також була фотографія Сергія "Чилі" Величко, представника "Нацкорпуса" і автора легендарної кричалки "Путін — ху**о!", якого 5 серпня разом з шістьма соратниками затримали в Харкові співробітники СБУ за підозрою в рекеті місцевих підприємців.

[ + – ] "Марш захисників України" в Харкові, День незалежності України в 2021 році [ + – ] "Марш захисників України" в Харкові, День незалежності України в 2021 році [ + – ] "Марш захисників України" в Харкові, День незалежності України в 2021 році [ + – ] "Марш захисників України" в Харкові, День незалежності України в 2021 році [ + – ] "Марш захисників України" в Харкові, День незалежності України в 2021 році [ + – ] "Марш захисників України" в Харкові, День незалежності України в 2021 році [ + – ] "Марш захисників України" в Харкові, День незалежності України в 2021 році [ + – ] "Марш захисників України" в Харкові, День незалежності України в 2021 році [ + – ] "Марш захисників України" в Харкові, День незалежності України в 2021 році [ + – ] "Марш захисників України" в Харкові, День незалежності України в 2021 році

Учасники "Маршу захисників" в Харкові несли прапори "Національного корпусу", "Правого сектора", "Спілки ветеранів АТО", "Свободи", "Фрайкора" і руху "Азов".

[ + – ] "Марш захисників" в Харкові, 2021 рік

Нагадаємо, вранці 24 серпня в центрі Києва відбувся урочистий військовий парад, присвячений Дню незалежності України. Пізніше по столиці пройшов "Марш захисників України", учасниками якого стали, в тому числі учасники війни з Росією. В Одесі ж на честь Дня незалежності пройшов військово-морський парад.

Фокус в окремому матеріалі розповідав, які меседжі влада заклала у святкування Дня незалежності в цьому році.