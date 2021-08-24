В Харькове ко Дню независимости состоялся многотысячный "Марш защитников Украины" (фото)

Участники шествия несли в руках банеры с надписями "Украина будет всегда" и "Свободу ветеранам". Организаторами марша выступили националистические организации.

Вечером 24 августа представители националистических организаций провели в Харькове многотысячный "Марш защитников Украины", приуроченный Дню независимости страны. Соответствующие фото и видео были опубликованы на Telegram-канале местной ячейки "Национального корпуса".

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"Марш защитников Украины" в Харькове начался на площади Конституции (станции метро "Исторический музей" и "Площадь Конституции"). Колонна участников шествия прошла по центральной улице города — Сумской — и остановилась возле памятника Тарасу Шевченко, где по очереди выступили представители различных организаций и ветераны российско-украинской войны. Конечной точкой "Марша защитников Украины" стало здание Харьковской областной государственной администрации (ОГА).

Участники шествия несли банеры с надписями "Украина будет всегда" и "Свободу ветеранам". На последнем также была фотография Сергея "Чили" Величко, представителя "Нацкорпуса" и автора легендарной кричалки "Путин — ху**о!", которого 5 августа вместе с шестью соратниками задержали в Харькове сотрудники СБУ по подозрению в рэкете местных предпринимателей.

[ + – ] "Марш защитников Украины" в Харькове, День независимости Украины в 2021 году [ + – ] "Марш защитников Украины" в Харькове, День независимости Украины в 2021 году [ + – ] "Марш защитников Украины" в Харькове, День независимости Украины в 2021 году [ + – ] "Марш защитников Украины" в Харькове, День независимости Украины в 2021 году [ + – ] "Марш защитников Украины" в Харькове, День независимости Украины в 2021 году [ + – ] "Марш защитников Украины" в Харькове, День независимости Украины в 2021 году [ + – ] "Марш защитников Украины" в Харькове, День независимости Украины в 2021 году [ + – ] "Марш защитников Украины" в Харькове, День независимости Украины в 2021 году [ + – ] "Марш защитников Украины" в Харькове, День независимости Украины в 2021 году [ + – ] "Марш защитников Украины" в Харькове, День независимости Украины в 2021 году

Участники "Марша защитников" в Харькове несли флаги "Национального корпуса", "Правого сектора", "Сообщества ветеранов АТО", "Свободы", "Фрайкора" и движения "Азов".

[ + – ] "Марш защитников" в Харькове, 2021 год

Напомним, утром 24 августа в центре Киева состоялся торжественный военный парад, посвященный Дню независимости Украины. Позже по столице прошел "Марш защитников Украины", участниками которого стали, в том числе участники войны с Россией. В Одессе же в честь Дня независимости прошел военно-морской парад.

Фокус в отдельном рассказывал, какие месседжи власть заложила в празднование Дня независимости в этом году.