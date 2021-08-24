В Одессе прошел морской парад в честь 30-летия Независимости Украины (видео)

Зрителям морского парада показали умения военно-морских сил Украины и их партнеров: высадку десанта с вертолетов и кораблей, артиллерийскую дуэль.

В этом году в Одессе впервые состоялся парад кораблей в честь Дня Независимости. В акватории Одесского залива в парадном строю прошли 26 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, Морской охраны ГПСУ, Морской поисково-спасательной службы и корабли стран-партнеров: Италии, Болгарии, Румынии, Грузии.

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Парад начался с прямого включения из Киева – на экране участники и гости могли посмотреть выступление президента Владимира Зеленского и перформанс "ДНК".

Основная часть парада началась с прохождения кораблей и судов. После этого состоялись показательные представления. Они включали:

отражение незаконного вторжения в территориальные воды Украины с артиллерийской стрельбой;

десантирование боевых пловцов беспарашютным способом;

разведку берега с моря и воздуха;

высадку морских пехотинцев и БТР с борта среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко";

спасательную операцию.

Затем пара истребителей Су-27 пролетела на малой высоте над берегом, отстреливая тепловые ловушки. Вертолеты Ми-8 высаживали морской спецназ, с борта Ан-26 десантировались парашютисты-спасатели.

Среди гостей парада был командующий ВМС Болгарии контр-адмирал Митко Петев, сообщило местное издание "Думская".

Напомним, Фокус сообщал, что свой 30-й День Независимости Украина впервые отмечает тройным парадом: на Крещатике в Киеве, в Одессе на море и на реке Днепр в столице.