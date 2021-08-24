В Одесі пройшов морський парад на честь 30-річчя Незалежності України (відео)

Глядачам морського параду показали вміння військово-морських сил України і їхніх партнерів: висадку десанту з вертольотів і кораблів, артилерійську дуель.

Цьогоріч в Одесі вперше відбувся парад кораблів на честь Дня Незалежності. В акваторії Одеської затоки в парадному строю пройшли 26 кораблів і суден Військово-морських сил України, Морської охорони ДПСУ, Морської пошуково-рятувальної служби та кораблі країн-партнерів: Італії, Болгарії, Румунії, Грузії.

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Парад почався з прямого включення з Києва — на екрані учасники і гості могли подивитися виступ президента Володимира Зеленського та перформанс "ДНК".

Основна частина параду почалася з проходження кораблів і суден. Після цього відбулися показові уявлення. Вони включали:

протидію незаконному вторгненню в територіальні води України з артилерійською стріляниною;

десантування бойових плавців беспарашютним способом;

розвідку берега з моря і повітря;

висадку морських піхотинців і БТР з борта середнього десантного корабля "Юрій Олефіренко";

рятувальну операцію.

Потім пара винищувачів Су-27 пролетіла на малій висоті над берегом, відстрілюючи теплові пастки. Вертольоти Мі-8 висаджували морський спецназ, з борта Ан-26 десантувалися парашутисти-рятувальники.

Серед гостей параду був командувач ВМС Болгарії контр-адмірал Митко Петевіо, повідомило місцеве видання "Думська".

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що свій 30-й День Незалежності Україна вперше відзначає потрійним парадом : на Хрещатику в Києві, в Одесі на море і на річці Дніпро в столиці.