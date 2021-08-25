Ющенко: "У украинцев за 30 лет не получилось стать полноценным народом, мы - квазинация" (видео)

Третий президент считает, что на сегодняшний день у жителей Украины еще нет многих вещей, характерных для "здоровой" и "сильной" нации.

Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что у украинцев за 30 лет независимости так и не удалось стать полноценным и здоровым народом. Об этом бывший глава государства сказал на вопрос журналистки Натальи Влащенко "кто является самым большим врагом Украины?" в интервью, которое вышло в эфир 24 августа, на День независимости страны.

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"Наталья, я должен откровенно, без глубоких комментариев, сказать: мы еще квазинация. Много того, что характерно для здоровой, сильной и консолидированной нации, у нас нет", — подчеркнул Виктор Ющенко.

Третий президент считает, что на сегодняшний день на повестку дня нужно вынести вопросы, которые касаются формирования глубокого национального самосознания. По словам бывшего главы государства, именно от этого будет "набираться сила".

Ющенко заявил, что на текущий момент в Украине во внутреннем измерении идут слабые национальные процессы.

"Думаю, это на сегодня наша главная беда", — отметил бывший глава государства.

[ + – ] Виктор Ющенко назвал украинцев "квазинацией"

После этого журналистка попросила Ющенко рассказать о пяти вещах, которыми страна может гордиться за годы независимости. В ответ на это третий президент назвал усиление национального создания, развитие политических институтов, укрепление рынков, мощную армию и политику безопасности, и появление национальной церкви.

Напомним, 24 августа по всей стране прошли масштабные празднования Дня независимости Украины. В Киеве состоялся торжественный военный парад, в Одессе прошел военно-морской парад, а в Харькове был "Марш защитников Украины".

В отдельном материале Фокус рассказывал, что пыталась донести власть украинцам в ходе празднования Дня независимости в этом году.

Отметим, на нашем сайте также стартовало голосование за "100 современников, которые изменили Украину". Одним из выдвинутых номинантов стал Виктор Ющенко. Читатели могут отдать голос как "за", так и "против" тех или иных современников.