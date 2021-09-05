Коли зміна клімату в Україні стане незворотньою: експерти назвали термін

За словами екологів, в країні вже спостерігаються великі кліматичні зміни.

В Україні кліматичні зміни через 10 років матимуть незворотний характер. Про це повідомила віце-президент Професійної асоціації екологів Валерія Заружко телеканалу Україна 24.

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За словами експерта, на даний момент в країні вже спостерігаються великі кліматичні зміни.

"Ми бачили це на власні очі, коли 19 липня за півгодини випало аномальна кількість опадів, яка зазвичай випадає протягом місяця", — говорить Заружко.

Також експерт наголошує, що часу для того, щоб запобігти кліматичній катастрофі залишається не надто багато.

"За прогнозами експертів, якщо зміни не відбудуться до 2030 року, то, на жаль, процеси будуть незворотними", — зазначає еколог.

Заружко підкреслює, що частина змін має проводитися на державному рівні, наприклад, впровадження циркулярної економіки. Такий підхід в європейських країнах дозволяє використовувати вторинну сировину, а не виснажувати природні ресурси.

Другим етапом боротьби з кліматичними змінами має стати скорочення викидів в атмосферу, каже Заружко. За її словами, робота в цьому напрямку вже ведеться і існує Нацплан по скороченню викидів, підписаний в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Правда, на його реалізацію так і не були виділені гроші, зазначає еколог.

Крім цього, ще одним важливим фактором є підвищення рівня екологічної свідомості серед українців.

"Треба щодо цього працювати з дітьми ще зі шкіл, або навіть дитячих садків, щоб підвищити рівень екологічної відповідальності".

Згідно з доповіддю ООН, кліматичні зміни, які вже спостерігаються на планеті, матимуть серйозні наслідки протягом наступних 20 років.

З 1850-1900 років викиди парникових газів вже збільшили глобальну температуру на Землі на 1,1 градус за Цельсієм. Але і це не межа, вчені говорять, що протягом майбутніх 20 років глобальна температура зросте ще на 1,5 градус за Цельсієм.

Якщо різко скоротити викиди вуглекислого та інших парникових газів — якість повітря покращиться. Але навіть такі термінові заходи не зможуть швидко змінити ситуацію, на стабілізацію температури на планеті можуть піти 20-30 років. Для того, щоб зупинити зростання рівня світового океану будуть потрібні сотні або навіть тисячі років.

Нагадаємо, що кліматичні зміни в Україні стали однією з причин навали медуз в Азовському і Чорному морях. Експерти кажуть, що засилля медуз стане звичною картиною на українських курортах.

Справа в тому, що основною рушійною силою для розмноження медуз є забруднення навколишнього середовища, а також глобальні зміни клімату.