На таксі за кордон. Іноземці-нелегали намагалися з України потрапити в ЄС

Китайця і жителів Лівану, які намагалися незаконно перетнути кордон, затримали прикордонники.

Чотирьох іноземців затримали у Львівській області прикордонники при спробі незаконно перетнути українсько-польський кордон, повідомляється на сайті Держприкордонслужби України.

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Троє громадян Лівану на таксі намагалися виїхати в Польщу. Але їх зупинила група прикордонників в декількох сотнях метрів від кордону і після перевірки виявилося, що в іноземців немає ніяких документів. Їх затримали.

[ + – ] Затриманий громадянин Китаю Фото: УНІАН

Під час іншого подібного інциденту про спробу незаконного перетину кордону іноземцем повідомив прикордонникам місцевий житель. За його словами, незнайомець недалеко від кордону з Польщею намагався з'ясувати як потрапити на територію ЄС поза пунктом пропуску. Затриманий прикордонниками людина виявився громадянином Китаю.

Відносно всіх затриманих були складені протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Нагадуємо, що двоє жителів Росії нелегально перетнули український кордон, щоб відпочити на Чорному морі. Спочатку вони пояснювали свої дії тим, що діють карантинні обмеження, але пізніше виявилося, що одному з них заборонено знаходиться в Україні.

Також Фокус писав про затримання двох жительок Молдови та однієї дівчини з Росії за незаконний перетин українського кордону. Затримані дівчата також хотіли відпочити на морському узбережжі Одеси.