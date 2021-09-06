Пам'ятник князю Володимиру в Києві відреставрують за 26 млн грн

У 2017 році пам'ятник відновлювали після пошкодження вандалами, але звіт про виконання договору в системі ProZorro все ще не опублікований.

У столиці приступили до підготовчих робіт для реставрації пам'ятника князю Володимиру. За результатами торгів на ProZorro визначена організація, яка до кінця цього року розробить проект ремонтно-реставраційних робіт. Зробить це київська компанія "БК Архіград" і отримає 1,42 млн грн.

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До 20 грудня компанія повинна обстежити пам'ятник, провести інженерно-геологічні вишукування і топографо-геодезичні роботи на 1 га, розробити проект і робочу документацію.

Саму реставрацію в КМДА планують провести у 2022-2023 роках і заплатити за неї 26,2 млн грн.

Техзавдання на ремонтно-реставраційні роботи передбачає:

перекладання чавунних плит на стилобаті з частковою заміною за необхідності;

посилення або ремонт тримальних конструкцій стилобатної частини;

очищення бронзової скульптури;

очищення і фарбування металевих елементів пам'ятника;

прочищення водовідвідних лотків з їх частковою заміною;

заміну ліхтарів і системи відеоспостереження.

Зазначимо, у жовтні 2016 року пам'ятник Володимиру пошкодили вандали (облили червоною фарбою, нанесли написи). У червні 2017 року міська влада за 247 тис. грн замовила в компанії "РППМ Відродження" роботи з реставрації і ремонту пам'ятника після ушкоджень. Видання "КиевВласть" повідомило, що станом на 6 вересня 2021 року звіт про виконання договору в системі ProZorro не опублікований.

Пам'ятник князю Володимиру був відкритий у Києві в 1853 році і відреставрований у 1953 році. Його виготовляли в Санкт-Петербурзі скульптори Петро Клодт і Василь Демут-Малиновський та архітектор Олександр Тон. Чотириметрова фігура князя виконана з бронзи і встановлена на чавунному постаменті у вигляді каплиці. У перші десятиліття після створення пам'ятника хрест у руках Володимира був обладнаний гасовими лампами, тому вночі від світився.

Пам'ятник князю Володимиру з 2009 року охороняється як пам'ятник монументального мистецтва національного значення.

Нагадаємо, пам'ятник хотіли реставрувати ще у 2020 році, тоді витратили 325 тис. грн, але істотного нічого не було зроблено.

У квітні 2012 року повідомлялося, що почав осідати схил, у верхній частині якого встановлений пам'ятник, у землі з'явилися помітні тріщини і провали.