Памятник князю Владимиру в Киеве отреставрируют за 26 млн грн

В 2017 году памятник восстанавливали после повреждения вандалами, но отчет о выполнении договора в системе ProZorro все еще не опубликован.

В столице приступили к подготовительным работам для реставрации памятника князю Владимиру. По результатам торгов на ProZorro определена организация, которая до конца этого года разработает проект ремонтно-реставрационных работ. Сделает это киевская компания "СК Архиград" и получит 1,42 млн грн.

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До 20 декабря компания должна обследовать памятник, провести инженерно-геологические изыскания и топографо-геодезические работы на 1 га, разработать проект и рабочую документацию.

Саму реставрацию в КГГА планируют провести в 2022–2023 годах и заплатить за нее 26,2 млн грн.

Техзадание на ремонтно-реставрационные работы предусматривает:

перекладку чугунных плит на стилобате с частичной заменой при необходимости;

усиление или ремонт несущих конструкций стилобатной части;

очистку бронзовой скульптуры;

очистку и покраску металлических элементов памятника;

прочистку водоотводных лотков с их частичной заменой;

замену фонарей и системы видеонаблюдения.

Отметим, в октябре 2016 года памятник Владимиру повредили вандалы (облили красной краской, нанесли надписи). В июне 2017 года городская власть за 247 тыс. грн заказала у компании "РППМ Возрождение" работы по реставрации и ремонту памятника после повреждений. Издание "КиевVласть" сообщило, что по состоянию на 6 сентября 2021 года отчет о выполнении договора в системе ProZorro не опубликован.

Памятник князю Владимиру был открыт в Киеве в 1853 году и отреставрирован в 1953 году. Его изготавливали в Санкт-Петербурге скульпторы Петр Клодт и Владимир Демут-Малиновский и архитектор Александр Тон. Четырехметровая фигура князя выполнена из бронзы и установлена на чугунном постаменте в виде часовни. В первые десятилетия после создания памятника крест в руках Владимира был оборудован керосиновыми лампами, поэтому ночью от светился.

Памятник князю Владимиру с 2009 года охраняется как памятник монументального искусства национального значения.

Напомним, памятник хотели реставрировать еще в 2020 году, тогда потратили 325 тыс. грн, но существенного ничего не было сделано.

В апреле 2012 года сообщалось, что начал оседать склон, в верхней части которого установлен памятник, . В земле появились заметные трещины и провалы.