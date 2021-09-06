У Севастополі на пляж обрушилися 20 тонн піску: двоє постраждалих (фото)

Постраждалих відкопали ще до приїзду рятувальників. Вони у важкому стані в лікарні.

На дикому нудистському пляжі біля села Любимівка біля Севастополя в неділю, 5 вересня, вдень обвалився піщаний берег. Під піском опинилися хлопець і дівчина. Вони ховалися в тіні під високим уступом, повідомили місцеві ЗМІ.

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Постраждалих ще до приїзду рятувальників МНС відкопали люди, котрі перебували на пляжі. Їм надали першу допомогу і на швидких відвезли в лікарню. Обидва в тяжкому стані, одному з них негайно провели операцію.

За попередньою інформацією, впала 20-тонна піщана брила.

Окупаційна влада Севастополя повідомляє, що в місті, на його Північній стороні, кілька кілометрів диких пляжів наразі під загрозою обвалів. Два з них уже огородили попереджувальними стрічками і встановили відповідні знаки.

Особливо небезпечні схили піддаються примусовому обваленню, але тільки на офіційних пляжах.

Фахівці кажуть, що примусово обвалювати схили можна не скрізь. До кінця року Гідрофізичний інститут повинен завершити обстеження берега, тоді і будуть планувати захисні роботи.

Нагадаємо, обвали берега в Криму трапляються не вперше. Так, у селищі Миколаївка на "дикому" пляжі під обвалом опинилися відпочивальники. Двоє з них загинули.

Але подібне трапляється не тільки в Криму, Наприклад, у Білгород-Дністровському районі Одеської області на пляжі стався масштабний зсув.