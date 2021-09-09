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Статистика коронавірусу на 9 вересня: 3663 нові випадки COVID-19, 981 госпіталізація

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В Україні від COVID-19 за добу померла 61 людина
Коронавірус в Україні

За минулий день коронавірусною інфекцією заразилися 342 дитини і 63 медпрацівники.

В Україні за минулу добу офіційно зареєстровано 3663 нових випадки зараження COVID-19. Свіжу статистику публікує МОЗ.

З коронавірусною інфекцією та підозрою на COVID-19 госпіталізували 981 людину. Протягом доби медики зафіксували 61 летальний випадок.

Крім цього, як розповідають у Міністерстві охорони здоров'я, COVID-19 заразилися 342 дитини і 63 медичні працівники.

За минулу добу в Україні:

  • захворіло — 3663 людини;
  • видужали — 1 546 осіб;
  • госпіталізовано — 981;
  • летальні випадки — 61.

Статистика госпіталізацій в Україні за останній тиждень:

  • 2 вересня — 826;
  • 3 вересня — 824;
  • 4 вересня — 899;
  • 5 вересня — 635;
  • 6 вересня — 485;
  • 7 вересня — 1017;
  • 8 вересня — 981.

Медики за минулу добу зробили 62730 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:

  • методом ПЛР — 27895;
  • методом ІФА — 9397;
  • експрес-тести на COVID-19 — 25438.

Лідерами за новими випадками зараження COVID-19 за день стали Київ, Львівська та Харківська області:

  • Київ — 379 випадків;
  • Львівська область — 318 випадків;
  • Харківська область — 302 випадки;
  • Одеська область — 222 випадки;
  • Дніпропетровська область — 209 випадків.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло — 2 306 939 осіб;
  • видужали — 2 217 563 особи;
  • летальні випадки — 54175;
  • зроблено ПЛР-тестів — 12 188 070.

МОЗ зазначає, що за минулий день в Україні вакцинували від COVID-19 161169 чоловік. Одну дозу препарату отримали 56193 пацієнти, повністю пройшли курс вакцинації — 104976. Протягом дня на території України працювали 1004 мобільні бригади, 2948 прищепних пунктів і 339 центрів вакцинації.

В Україні від COVID-19 за добу померла 61 людина
Статистика коронавірусу за 9 вересня

Раніше Фокус попереджав про перехід України в "жовту" зону карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, на наступному засіданні Держкомісії з питань ТЕБ та НС піднімуть питання про посилення обмежень і встановлення "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.

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