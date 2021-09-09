Статистика коронавірусу на 9 вересня: 3663 нові випадки COVID-19, 981 госпіталізація

За минулий день коронавірусною інфекцією заразилися 342 дитини і 63 медпрацівники.

В Україні за минулу добу офіційно зареєстровано 3663 нових випадки зараження COVID-19. Свіжу статистику публікує МОЗ.

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З коронавірусною інфекцією та підозрою на COVID-19 госпіталізували 981 людину. Протягом доби медики зафіксували 61 летальний випадок.

Крім цього, як розповідають у Міністерстві охорони здоров'я, COVID-19 заразилися 342 дитини і 63 медичні працівники.

За минулу добу в Україні:

захворіло — 3663 людини;

видужали — 1 546 осіб;

госпіталізовано — 981;

летальні випадки — 61.

Статистика госпіталізацій в Україні за останній тиждень:

2 вересня — 826;

3 вересня — 824;

4 вересня — 899;

5 вересня — 635;

6 вересня — 485;

7 вересня — 1017;

8 вересня — 981.

Медики за минулу добу зробили 62730 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:

методом ПЛР — 27895;

методом ІФА — 9397;

експрес-тести на COVID-19 — 25438.

Лідерами за новими випадками зараження COVID-19 за день стали Київ, Львівська та Харківська області:

Київ — 379 випадків;

Львівська область — 318 випадків;

Харківська область — 302 випадки;

Одеська область — 222 випадки;

Дніпропетровська область — 209 випадків.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 2 306 939 осіб;

видужали — 2 217 563 особи;

летальні випадки — 54175;

зроблено ПЛР-тестів — 12 188 070.

МОЗ зазначає, що за минулий день в Україні вакцинували від COVID-19 161169 чоловік. Одну дозу препарату отримали 56193 пацієнти, повністю пройшли курс вакцинації — 104976. Протягом дня на території України працювали 1004 мобільні бригади, 2948 прищепних пунктів і 339 центрів вакцинації.

[ + – ] Статистика коронавірусу за 9 вересня

Раніше Фокус попереджав про перехід України в "жовту" зону карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, на наступному засіданні Держкомісії з питань ТЕБ та НС піднімуть питання про посилення обмежень і встановлення "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.

Також Фокус розповідав, що в Україні очікується нова хвиля COVID-19 через дітей. Епідеміолог Олексій Галімський заявив, що влада допустила помилку, дозволивши проводити заняття в очному форматі, оскільки серед дітей не існує соціального дистанціювання і вони можуть рознести вірус, спровокувавши новий спалах захворюваності.