Статистика коронавірусу на 9 вересня: 3663 нові випадки COVID-19, 981 госпіталізація
За минулий день коронавірусною інфекцією заразилися 342 дитини і 63 медпрацівники.
В Україні за минулу добу офіційно зареєстровано 3663 нових випадки зараження COVID-19. Свіжу статистику публікує МОЗ.
З коронавірусною інфекцією та підозрою на COVID-19 госпіталізували 981 людину. Протягом доби медики зафіксували 61 летальний випадок.
Крім цього, як розповідають у Міністерстві охорони здоров'я, COVID-19 заразилися 342 дитини і 63 медичні працівники.
За минулу добу в Україні:
- захворіло — 3663 людини;
- видужали — 1 546 осіб;
- госпіталізовано — 981;
- летальні випадки — 61.
Статистика госпіталізацій в Україні за останній тиждень:
- 2 вересня — 826;
- 3 вересня — 824;
- 4 вересня — 899;
- 5 вересня — 635;
- 6 вересня — 485;
- 7 вересня — 1017;
- 8 вересня — 981.
Медики за минулу добу зробили 62730 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:
- методом ПЛР — 27895;
- методом ІФА — 9397;
- експрес-тести на COVID-19 — 25438.
Лідерами за новими випадками зараження COVID-19 за день стали Київ, Львівська та Харківська області:
- Київ — 379 випадків;
- Львівська область — 318 випадків;
- Харківська область — 302 випадки;
- Одеська область — 222 випадки;
- Дніпропетровська область — 209 випадків.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 2 306 939 осіб;
- видужали — 2 217 563 особи;
- летальні випадки — 54175;
- зроблено ПЛР-тестів — 12 188 070.
МОЗ зазначає, що за минулий день в Україні вакцинували від COVID-19 161169 чоловік. Одну дозу препарату отримали 56193 пацієнти, повністю пройшли курс вакцинації — 104976. Протягом дня на території України працювали 1004 мобільні бригади, 2948 прищепних пунктів і 339 центрів вакцинації.
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