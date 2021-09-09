Статистика коронавируса на 9 сентября: 3663 новых случая COVID-19, 981 госпитализация

За минувший день коронавирусной инфекцией заразились 342 ребенка и 63 медработника.

В Украине за минувшие сутки официально зарегистрировано 3663 новых случая заражения COVID-19. Свежую статистику публикует Минздрав.

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С коронавирусной инфекцией и подозрением на COVID-19 госпитализировали 981 человека. В течение суток медики зафиксировали 61 летальный случай.

Помимо этого, как рассказывают в Минздраве, COVID-19 заразились 342 ребенка и 63 медицинских работника.

За минувшие сутки в Украине:

заболело — 3663 человека;

выздоровело — 1546 человек;

госпитализировано — 981;

летальные случаи — 61.

Статистика госпитализаций в Украине за последнюю неделю:

2 сентября — 826;

3 сентября — 824;

4 сентября — 899;

5 сентября — 635;

6 сентября — 485;

7 сентября — 1017;

8 сентября — 981.

Медики за минувшие сутки сделали 62730 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:

методом ПЦР — 27895;

методом ИФА — 9397;

экспресс-тесты на COVID-19 — 25438.

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за день стали Киев, Львовская и Харьковская области:

Киев — 379 случаев;

Львовская область — 318 случаев;

Харьковская область — 302 случая;

Одесская область — 222 случая;

Днепропетровская область — 209 случаев.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2 306 939 человек;

выздоровело — 2 217 563 человека;

летальные случаи — 54175;

сделано ПЦР-тестов — 12 188 070.

Минздрав отмечает, что за минувший день в Украине вакцинировали от COVID-19 161169 человек. Одну дозу препарата получили 56193 пациента, полностью прошли курс вакцинации — 104976. В течение дня на территории Украины работали 1004 мобильные бригады, 2948 прививочных пунктов и 339 центров вакцинации.

[ + – ] Статистика коронавируса за 9 сентября

Ранее Фокус предупреждал про переход Украины в "желтую" зону карантина. По словам премьера Дениса Шмыгаля, на следующем заседании Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС поднимут вопрос об ужесточении ограничений и установлении "желтого" уровня эпидемической опасности.

Также Фокус рассказывал, что в Украине ожидается новая волна COVID-19 из-за детей. Эпидемиолог Алексей Галимский заявил, что власти допустили ошибку, разрешив проводить занятия в очном формате, поскольку среди детей не существует социального дистанцирования и они могут разнести вирус, спровоцировав новую вспышку заболеваемости.