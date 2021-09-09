Статистика коронавируса на 9 сентября: 3663 новых случая COVID-19, 981 госпитализация
За минувший день коронавирусной инфекцией заразились 342 ребенка и 63 медработника.
В Украине за минувшие сутки официально зарегистрировано 3663 новых случая заражения COVID-19. Свежую статистику публикует Минздрав.
С коронавирусной инфекцией и подозрением на COVID-19 госпитализировали 981 человека. В течение суток медики зафиксировали 61 летальный случай.
Помимо этого, как рассказывают в Минздраве, COVID-19 заразились 342 ребенка и 63 медицинских работника.
За минувшие сутки в Украине:
- заболело — 3663 человека;
- выздоровело — 1546 человек;
- госпитализировано — 981;
- летальные случаи — 61.
Статистика госпитализаций в Украине за последнюю неделю:
- 2 сентября — 826;
- 3 сентября — 824;
- 4 сентября — 899;
- 5 сентября — 635;
- 6 сентября — 485;
- 7 сентября — 1017;
- 8 сентября — 981.
Медики за минувшие сутки сделали 62730 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:
- методом ПЦР — 27895;
- методом ИФА — 9397;
- экспресс-тесты на COVID-19 — 25438.
Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за день стали Киев, Львовская и Харьковская области:
- Киев — 379 случаев;
- Львовская область — 318 случаев;
- Харьковская область — 302 случая;
- Одесская область — 222 случая;
- Днепропетровская область — 209 случаев.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 2 306 939 человек;
- выздоровело — 2 217 563 человека;
- летальные случаи — 54175;
- сделано ПЦР-тестов — 12 188 070.
Минздрав отмечает, что за минувший день в Украине вакцинировали от COVID-19 161169 человек. Одну дозу препарата получили 56193 пациента, полностью прошли курс вакцинации — 104976. В течение дня на территории Украины работали 1004 мобильные бригады, 2948 прививочных пунктов и 339 центров вакцинации.
Ранее Фокус предупреждал про переход Украины в "желтую" зону карантина. По словам премьера Дениса Шмыгаля, на следующем заседании Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС поднимут вопрос об ужесточении ограничений и установлении "желтого" уровня эпидемической опасности.
Также Фокус рассказывал, что в Украине ожидается новая волна COVID-19 из-за детей. Эпидемиолог Алексей Галимский заявил, что власти допустили ошибку, разрешив проводить занятия в очном формате, поскольку среди детей не существует социального дистанцирования и они могут разнести вирус, спровоцировав новую вспышку заболеваемости.