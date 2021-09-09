"Фінансував тероризм": в Одеській області затриманий функціонер ІДІЛ (фото)

За інформацією силовиків, чоловік став членом терористичної організації з 2014 по 2016 роки, коли перебував у Туреччині.

В Одеській області затримали представника "Ісламської держави" (ІДІЛ) — організації, визнаної в більшій частині світу терористичною. Про це повідомляє представництво Служби безпеки України (СБУ).

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За інформацією спецслужби, затриманий чоловік — родом з Центральної Азії. Інтерпол розшукував його за фінансування тероризму.

Правоохоронці стверджують, що в період з 2014 до 2016 року азіата завербували представники ІДІЛ у Туреччині. Чоловік переховувався від правоохоронців, а в Україну проник з порушеннями вимог міграційного законодавства. Затримали його спільними зусиллями СБУ та Національним центральним бюро Інтерполу.

Затриманому суд обрав запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Фото: СБУ

Як повідомлялося раніше, у результаті авіаційного удару американців в Афганістані загинули два високопоставлені члени ІДІЛ. Ще один отримав поранення.

Нагадаємо також, що "ІДІЛовці" взяли на себе відповідальність за атаку на аеропорт Кабула, яка відбулася 30 серпня. Атака бойовиків трапилася наступного дня після того, як Вашингтон за допомогою безпілотника знищив двох бійців організації, які планували теракт у столиці.