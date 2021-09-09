"Финансировал терроризм": в Одесской области задержан функционер ИГИЛ (фото)

По информации силовиков, мужчина стал членом террористической организации с 2014 по 2016 годы, когда находился в Турции.

В Одесской области задержали представителя "Исламского государства" (ИГИЛ) — организации, признанной в большей части мира террористической. Об этом сообщает представительство Службы безопасности Украины (СБУ).

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По информации спецслужбы, задержанный мужчина — родом из Центральной Азии. Интерпол разыскивал его за финансирование терроризма.

Правоохранители утверждают, что в период с 2014 по 2016 год азиата завербовали представители ИГИЛ в Турции. Мужчина скрывался от правоохранителей, а в Украину проник с нарушениями требований миграционного законодательства. Задержали его общими усилиями СБУ и Национальным центральным бюро Интерпола.

Задержанному суд избрал меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Фото: СБУ

Как сообщалось ранее, в результате авиационного удара американцев в Афганистане погибли два высокопоставленных члена ИГИЛ. Еще один получил ранение.

Напомним также, что "ИГИЛовцы" взяли на себя ответственность за атаку на аэропорт Кабула, которая состоялась 30 августа. Атака боевиков случилась на следующий день после того, как Вашингтон при помощи беспилотника уничтожил двух бойцов организации, планировавших теракт в столице.