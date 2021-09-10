Найбагатші українці: складений портрет у цифрах за версією Фокусу

Фокус зібрав статистику про українських мільярдерів. Наприклад, п'ята частина найбагатших українців безпосередньо причетні до політики — вони чинні або колишні нардепи.

Сукупні статки 100 найбагатших українців становить $53,63 млрд, половину цієї суми контролюють перші 10 осіб. Такий висновок можна зробити з аналізу даних рейтингу "ТОП-100 найбагатших людей України", який склав Фокус.

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Середній статок учасника першої десятки багатих людей становить $2 685 млн, а в інших — майже в 10 разів менший — $298 млн.

Понад третина (35%) мають активи в металургії та гірничій промисловості. Енергетика, нафтогаз і сільське господарство "годують" по 12-13%. Внесок інших галузей набагато нижчий — по 2-4%.

Приблизно п'ята частина найбагатших українців (18,4%) навіть офіційно мають стосунку до політики, оскільки є чинними або колишніми нардепами.

Учасники рейтингу — люди зрілі. Середній вік першої десятки — 54 роки, серед них наймолодшому 37 років. Наймолодший серед усієї сотні — 27-річний.

"Колектив" рейтингу — монолітно чоловічий. У ньому тільки 5 (п'ять) жінок.

Портрет найбагатших українців згідно з дослідженням Фокусу

[ + – ] Топ найбагатших людей України: статистичні дані

Нагадаємо, Фокус щорічно проводить аналітичну оцінку найбагатших людей України, в якій оцінює статки власників активів усередині країни, використовуючи відкриті дані, інформацію системи YouControl. Формули і мультиплікатори для розрахунку списку найбагатших людей надані інвесткомпанією Concorde Capital.