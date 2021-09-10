Крах МН17 на Донбасі: Венедіктова розповіла, коли суд у Гаазі винесе вирок

За словами генпрокурорки, суд виголосить заключну промову вже в листопаді цього року. Тим часом судді вже склали розклад оголошення вироку.

Окружний суд у Гаазі може оголосити вирок у справі про збитий 17 липня 2014 року над Донбасом пасажирському літаку Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" (рейс MH17) до кінця 2022 року. Тим часом уже в листопаді поточного року прокурори виголосять заключну промову. Про це в ефірі програми "Свобода слова" повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

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"Що стосується термінів, прокурори в листопаді цього року виголосять свою заключну промову. Судді вже поставили графік, коли вони можуть винести цей вирок. Це може бути або вересень 2022 року, або листопад 2022 року, або грудень 2022 року", — сказала глава Офісу генпрокурора.

За словами Венедіктової, нідерландські прокурори "дуже чесно і професійно виконують свою роботу, щоб можна було вкластися в терміни, які встановили судді".

У процесі ефіру генпрокурорку запитали, яким буде механізм реалізації вироку, коли він буде оприлюднений. На це питання Венедіктова відповіла: "Давайте не будемо поспішати. Я розумію ваше запитання, але це моя професійна позиція. Я не можу коментувати ні хід розслідування, ні судовий розгляд".

Нагадаємо, 17 липня 2014 року літак рейсу МН17, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над Донбасом. На борту пасажирського лайнера знаходилися 298 пасажирів і членів екіпажу, всі вони загинули. Спільна слідча група (JIT) дійшла висновку, що літак збили ракетою, випущеною зенітно-ракетною установкою "Бук", що належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО ЗС РФ, що базується в Курську.

Перше судове засідання у справі про збитий літак пройшло в березні 2020 року.