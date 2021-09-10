Крушение МН17 на Донбассе: Венедиктова рассказала, когда суд в Гааге вынесет приговор

По словам генпрокурора, суд скажет заключительную речь уже в ноябре этого года. Тем временем судьи уже составили расписание оглашения приговора.

Окружной суд в Гааге может огласить приговор по делу о сбитом 17 июля 2014 года над Донбассом пассажирском самолете Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" (рейс MH17) до конца 2022 года. Тем временем уже в ноябре текущего года прокуроры произнесут заключительную речь. Об этом в эфире программы "Свобода слова" сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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"Что касается сроков, прокуроры в ноябре этого года скажут свою заключительную речь. Судьи уже поставили график, когда они могут вынести этот приговор. Это может быть или сентябрь 2022 года, или ноябрь 2022 года, или декабрь 2022 года", — сказала глава Офиса генпрокурора.

По словам Венедиктовой, нидерландские прокуроры "очень честно и профессионально выполняют свою работу, чтобы можно было уложиться в сроки, которые установили судьи".

В ходе эфире генпрокурора спросили, какой будет механизм реализации приговора, когда он будет оглашен. На этот вопрос Венедиктова ответила: "Давайте не будем спешить. Я понимаю ваш вопрос, но это моя профессиональная позиция. Я не могу комментировать ни ход расследования, ни судебное рассмотрение".

Напомним, 17 июля 2014 года самолет рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом. На борту пассажирского лайнера находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Совместная следственная группа (JIT) пришла к выводу, что самолет сбили ракетой, выпущенной зенитно-ракетной установкой "Бук", принадлежащей 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО ВС РФ, которая базируется в Курске.

Первое судебное заседание по делу о сбитом самолете прошло в марте 2020 года.