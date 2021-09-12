Під Харковом заняття любов'ю в авто закінчилося загибеллю: машина скотилася в річку (відео)

Загиблому чоловікові був 61 рік, а молода дівчина, стверджується, була його коханкою. Зараз поліція встановлює особу загиблої.

У передмісті Харкова — селищі Безлюдівка — трапився трагічний інцидент на одному з водоймищ — потонув автомобіль Renault Traffic, всередині якого знаходилися дві людини. Про це повідомляє обласне ГУ Нацполіціі і місцеві пабліки.

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За інформацією, яка є у співробітників поліції, машина, припаркована на березі, раптом з якоїсь причини почала рух, заїхала в річку і потонула. Всередині знаходилися 61-річний чоловік і невідома дівчина. Інформація про це надійшла о 20.01 в суботу, 11 вересня.

На місце прибули співробітники поліції і Державної служби з надзвичайних ситуацій. Підняти автомобіль на поверхню вдалося незабаром після півночі.

Зараз автомобіль знаходиться на майданчику тимчасового зберігання. Розпочато розслідування за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Особистість дівчини поки не встановлена.

Це офіційне повідомлення поліції з'явилося на сайті ГУ НП вранці в неділю. У той же час ще в суботу ввечері на різних Telegram-каналах з'явилася інформація, що Renault Traffic стояв поруч з берегом, всередині знаходилися чоловік з жінкою, які вирішили зайнятися коханням на задньому сидінні. Врешті автомобіль був приведений до руху і скотився в річку, а люди, які знаходилися в ньому, не встигли вибратися.

Те, як витягають машину, багато хто транслював в прямому ефірі. На це у рятувальників пішло кілька годин.

Коли машину дістали і відкрили двері, поліція оглянула салон, проте на питання людей з камерами про те, що всередині, не відповідала. У той же час блогер Женя Зуб, який знаходився в цей момент на місці, зумів чи то заглянути всередину самостійно, чи поговорити з кимось із правоохоронців не під запис. Потім він опублікував відео, в якому розповів, що всередині знаходилися голі чоловік з жінкою, і все свідчило про те, що в останні хвилини свого життя вони займалися інтимом.

Пізніше, ще до офіційного повідомлення поліції, на Telegram-каналах з'явилося наступне повідомлення: "Приїжджав син (близько 30 років), він же власник авто. Розповів, що 2 дні тому дав татові машину, оскільки машина батька в ремонті. Батько сказав мамі (дружині), що поїхав лікувати вухо, а сам з молодою дівкою в бусику на Безлюдівці... Йому було 61, їй 23".

Раніше повідомлялося, що син бізнесмена і політика Геннадія Корбана загинув в ДТП разом з однокласницею, коли баггі, на якому вони їхали, вилетів в річку Мокра Сура і приземлився догори ногами.

За попередньою інформацією, підлітки хотіли заїхати на місток, проте водій не впорався з керуванням, і баггі влетів у річку. Юнак і дівчина не змогли вибратися, оскільки були пристебнуті, і потонули, незважаючи на невелику глибину.