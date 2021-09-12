Под Харьковом занятие любовью в авто закончилось гибелью: машина скатилась в реку (видео)

Погибшему мужчине был 61 год, а молодая девушка, утверждается, была его любовницей. Сейчас полиция устанавливает личность погибшей.

В пригороде Харькове — поселке Безлюдовка — случился трагический инцидент на одном из водоемов — утонул автомобиль Renault Traffic, внутри которого находились два человека. Об этом сообщает областное ГУ Нацполиции и местные паблики.

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По информации, которая есть у сотрудников полиции, машина, припаркованная на берегу, вдруг по какой-то причине начала движение, заехала в реку и утонула. Внутри находились 61-летний мужчина и неизвестная девушка. Информация об этом поступила в 20.01 в субботу, 11 сентября.

На место прибыли сотрудники полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Поднять автомобиль на поверхность удалось вскоре после полуночи.

Сейчас автомобиль находится на площадке временного хранения. Начато расследование по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Личность девушки пока не установлена.

Это официальное сообщение полиции появилось на сайте ГУ НП утром в воскресенье. В то же время еще в субботу вечером на различных Telegram-каналах появилась информация, что Renault Traffic стоял рядом с берегом, внутри находились мужчина с женщиной, которые решили заняться любовью на заднем сидении. В итоге автомобиль был приведен в движение и скатился в реку, а находящиеся в нем люди не успели выбраться.

То, как вытягивают машину, многие транслировали в прямом эфире. На это у спасателей ушло несколько часов.

Когда машину достали и открыли дверь, полиция осмотрела салон, однако на вопросы людей с камерами о том, что внутри, не отвечала. В то же время блогер Женя Зуб, который находился в этот момент на месте, сумел то ли заглянуть внутрь самостоятельно, то ли поговорить с кем-то из правоохранителей не под запись. Затем он опубликовал видео, в котором рассказал, что внутри находились голые мужчина с женщиной, и все свидетельствовало о том, что в последние мгновения своей жизни они занимались интимом.

Позже, еще до официального сообщения полиции, на Telegram-каналах появилось следующее сообщение: "Приезжал сын (около 30 лет), он же владелец авто. Рассказал, что 2 дня назад дал папе машину, так как машина отца в ремонте. Отец сказал маме (жене), что поехал лечить ухо, а сам с молодой девкой в бусике на Безлюдовке… Ему было 61, ей 23".

Ранее сообщалось, что сын бизнесмена и политика Геннадия Корбана погиб в ДТП вместе с одноклассницей, когда багги, на котором они ехали, вылетел в реку Мокрая Сура и приземлился вверх ногами.

По предварительной информации, подростки хотели заехать на мостик, однако водитель не справился с управлением, и багги слетел в реку. Юноша и девушка не смогли выбраться, поскольку были пристегнуты, и утонули, несмотря на небольшую глубину.