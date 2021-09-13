Ексміністр Лівану потрапив у дипскандал, порівнявши українок із повіями (фото, відео)

Топполітик Віам Ваххаб для відродження туризму в країні пропонував привезти 10 000 жінок із Росії й України.

Посольство України в Лівані вимагає публічного вибачення після заяви глави партії "Аль Таухід Аль Арабі" Віама Ваххаба, який образив українських жінок. Про це повідомляє пресслужба дипвідомства.

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За словами дипломатів, інцидент стався в неділю, 12 вересня, під час ранкового шоу на телеканалі "Аль Жадіда". Глава партії "Аль Таухід Аль Арабі" Віам Ваххаб, обговорюючи політичну ситуацію в Лівані, дозволив собі образливо висловитися на адресу громадян України.

"У зв'язку з цим, посольство України в Ліванській Республіці та українське суспільство Лівану вважають подібні заяви неприйнятними і такими, що посягають на людську гідність. Посольство України в Ліванській Республіці та українське суспільство Лівану звертаються до вас із вимогою публічного вибачення перед громадянами України", — йдеться у зверненні дипвідомства колишньому міністру навколишнього середовища Віаму Ваххабу.

[ + – ] Заява посольства України після заяви Віама Ваххаба

За даними видання Alquds, Віам Ваххаб в ефірі місцевого телеканалу "Аль Жадіда" розповів, як обговорював із чинним президентом країни Мішелем Ауном питання відродження туризму в Лівані. Торкнувшись теми проституції, ексміністр навколишнього середовища запропонував главі держави привезти тисячі жінок із України та Росії.

"Я сказав йому, якщо ми є країною проституції, то дозвольте нам ввезти 10 тисяч російських або українських жінок", — заявив Віам Ваххаб в ефірі телеканалу і заявив, що президент Мішель Аун розсміявся, почувши таку пропозицію.

[ + – ] Заява Віама Ваххаба про українських і російських жінок

Заява Віама Ваххаба про українських і російських жінок також спровокувала скандал всередині Лівану. Політична партія "Аль Таухід Аль Арабі", яку очолює політик, заступилася за Віама Ваххаба і заявила, що в контексті російських і українських жінок він мав на увазі "їхню красу".

"Те, що лідер партії мав на увазі в російсько-українському питанні, — це краса росіянок і українок, а не щось ще. Зі свого боку, ми пам'ятаємо і цінуємо боротьбу російських жінок протягом всієї історії перед обличчям нацистської окупації, а також їхню участь у війнах у Сирії та в інших куточках планети", — заявили в партії і додали, що слова Віама Ваххаба неправильно зрозуміли.

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