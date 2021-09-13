Экс-министр Ливана угодил в дипскандал, сравнив украинок с проститутками (фото, видео)

Топ-политик Виам Ваххаб для возрождения туризма в стране предлагал привезти 10000 женщин из России и Украины.

Посольство Украины в Ливане требует публичного извинения после заявления главы партии "Аль Таухид Аль Араби" Виама Ваххаба, которых оскорбил украинских женщин. Об этом сообщает пресс-служба дипведомства.

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По словам дипломатов, инцидент произошел в воскресенье, 12 сентября, во время утреннего шоу на телеканале "Аль Жадид". Глава партии "Аль Таухид Аль Араби" Виам Ваххаб, обсуждая политическую ситуацию в Ливане, позволил себе оскорбительно выразиться в адрес граждан Украины.

"В связи с этим, посольство Украины в Ливанской Республике и украинское общество Ливана считают подобные заявления неприемлемыми и такими, которые посягают на человеческое достоинство. Посольство Украины в Ливанской Республике и украинское общество Ливана обращаются к вам с требованием публичного извинения перед гражданами Украины", — говорится в обращении дипведомства бывшему министру окружающей среды Виаму Ваххабу.

[ + – ] Заявление посольства Украины после заявления Виама Ваххаба

По данным издания Alquds, Виам Ваххаб в эфире местного телеканала "Аль Жадид" рассказал, как обсуждал с действующим президентом страны Мишелем Ауном вопросы возрождения туризма в Ливане. Затронув тему проституции, экс-министр окружающей среды предложил главе государства привезти тысячи женщин из Украины и России.

"Я сказал ему, если мы являемся страной проституции, то позвольте нам ввезти 10 тысяч русских или украинских женщин", — заявил Виам Ваххаб в эфире телеканала и заявил, что президент Мишель Аун рассмеялся, услышав подобное предложение.

[ + – ] Заявление Виама Ваххаба про украинских и российских женщин

Заявление Виама Ваххаба про украинских и русских женщин также спровоцировало скандал внутри Ливана. Политическая партия "Аль Таухид Аль Араби", которую возглавляет политик, заступилась за Виама Ваххаба и заявила, что в контексте российских и украинских женщин он имел ввиду "их красоту".

"То, что лидер партии имел в виду в российско-украинском вопросе, — это красота россиянок и украинок, а не что-то еще. Со своей стороны, мы помним и ценим борьбу русских женщин на протяжении всей истории перед лицом нацистской оккупации, а также их участие в войнах в Сирии и в других уголках планеты", — заявили в партии и добавили, что слова Виама Ваххаба неправильно поняли.

Ранее Фокус рассказывал про дипломатический скандал между Украиной и Россией. Украинский МИД уличил российских дипломатов в плагиате. Российский МИД запустил в соцсетях акцию "Россия – это", приуроченную к празднованию Дня России, а Украина в ответ посоветовала заниматься разработкой собственного контента.

Также Фокус сообщал, что Украина выслала российского консула из Одессы. МИД Украины объявило персоной нон грата консула генерального консульства России в Одессе в ответ на аналогичные действия со стороны Москвы.