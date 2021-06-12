"What is Russia": украинский МИД уличил российских коллег в плагиате (видео)

Россиянам посоветовали разрабатывать собственный контент, а не воровать чужие идеи.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на видеоролик "What is Russia", размещенный в Twitter российского внешнеполитического ведомства.

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В субботу, 12 июня российский МИД запустил в соцсетях акцию "Россия – это", приуроченную к празднованию Дня России.

"Что такое Россия? Вечный вопрос с бесконечными ответами. Приглашаем вас окунуться в ее волшебную атмосферу и природную красоту – ExploreRussia", – говорится в сообщении.

В ответ на это, украинский МИД порекомендовал российским коллегам заниматься разработкой собственного контента, а не заимствованием чужих идей.

"Вам лучше найти кого-нибудь, кто создаст аутентичный контент. Оригинальное видео "Что такое Украина" размещено три месяца назад", – заявили в МИД Украины.

[ + – ] Сообщение МИД Украины

Отметим, идея флешмоба принадлежит украинскому фотографу Назару Дорошу, который в апреле текущего года опубликовал в Youtube видео под названием "What is Ukraine?".

[ + – ] What is Ukraine?

В описании к ролику было сказано: "Об Украине говорили разное и часто не о хорошем, но это пережитки прошлого. Мы должны учиться сеять плоды добра в жизни и всегда стремиться к лучшему, не забывая о проблемах".

После этой публикации в соцсетях начали появляться региональные версии видеосюжета, в частности:

What is Odessa

[ + – ] What is Odessa?

What is Kharkiv

[ + – ] What is Kharkiv?

What is Poltava

[ + – ] What is Poltava?

и другие. Позже идея распространилась по всему миру.

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