"Краденное": Харьков вслед за Киевом вывесил напротив генконсульства РФ баннер про Крым (фото)

Похожие плакаты с надписью "Крым – это Украина" появились и на центральных улицах города.

В Харькове рядом со зданием Генерального консульства России разместили баннер с изображением Крыма и надписью "Краденное". Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает "Суспільне".

Плакат повесили за забором университета "Харьковский политехнический институт", на перекрестке улиц Максимилиановской и Политехнической.

[ + – ] Слева – баннер, справа – генконсульство РФ Фото: Darkhunter

Справа от изображения полуострова и надписи на баннере изображена символика Службы безопасности Украины.

Примечательно, что примерно полгода назад около дипломатического представительства появился мурал с символикой контрразведки Украины. На стене здания изобразили также козака, которые побеждает змея, и надпись "Памʼятаємо — перемагаємо".

Также в последние дни в центре Харькова, в частности на улице Сумской, появились баннеры с надписью "Крым – это Украина".

Фото: Суспільне Харків

Аналогичные баннеры появились и в Киеве – рядом с посольством РФ.

Очевидно, акция приурочена ко Дню крымского сопротивления российской оккупации, который отмечается 26 февраля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Крым был сердцем Украины, но его вырвали".

Напомним, США публично призвали Российскую Федерацию освободить Крым и политических заключенных. Такое заявление государственный секретарь Энтони Блинкен сделал по случаю седьмой годовщины оккупации полуострова.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины имеет критическое значение для Запада. По его мнению, Росии куда проще запугивать страны поодиночке, чем сильное союзное объединение, такое как НАТО. Как отметил Байден, Россия атакует демократические институты и использует коррупцию в военной сфере, пытаясь уничтожить системы управления. Но при этом США не желают повторения холодной войны.

Фокус также разбирался в том, как россияне готовились к оккупации полуострова — задолго до 2014 года.