"Крадене": Харків слідом за Києвом вивісив напроти генконсульства РФ банер про Крим (фото)

Схожі плакати з написом "Крим — це Україна" з'явилися і на центральних вулицях міста.

У Харкові поруч з будівлею Генерального консульства Росії розмістили банер із зображенням Криму і написом "Крадене". Про це в суботу, 27 лютого, повідомляє "Суспільне".

Плакат повісили за парканом університету "Харківський політехнічний інститут", на перехресті вулиць Максимилианівської та Політехнічної.

[ + – ] Зліва — банер, справа — генконсульство РФ Фото: Darkhunter

Праворуч від зображення півострова і надпису на банері зображена символіка Служби безпеки України.

Слід зазначити, що приблизно півроку назад біля дипломатичного представництва зʼявився мурал з символікою контррозвідки України. На стіні будівлі зобразили також козака, який перемагає змія, і надпис "Памʼятаємо — перемагаємо".

Також останніми днями в центрі Харкова, зокрема на вулиці Сумській, зʼявилися банери з написом "Крим — це Україна".

Фото: Суспільне Харків

Аналогічні банери зʼявилися і в Києві — поруч з посольством РФ.

Очевидно, акція приурочена до Дня кримського опору російської окупації, який відзначається 26 лютого.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що "Крим був серцем України, але його вирвали".

Нагадаємо, США публічно закликали Російську Федерацію звільнити Крим і політичних вʼязнів. Таку заяву державний секретар Ентоні Блінкен зробив з нагоди сьомої річниці окупації півострова.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що захист суверенітету і територіальної цілісності України має критичне значення для Заходу. На його думку, Росії куди простіше залякувати країни поодинці, ніж сильне союзну обʼєднання, таке як НАТО. Як зазначив Байден, Росія атакує демократичні інститути і використовує корупцію у військовій сфері, намагаючись знищити системи управління. Але при цьому США не бажають повторення холодної війни.

Фокус також розбирався в тому, як росіяни готувалися до окупації півострова — задовго до 2014 року.